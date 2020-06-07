Три актрисы, бросившие мужей-изменников и нашедшие новое счастье

В актерском мире романы-расставания – почти норма жизни. Сильные эмоции – это топливо, необходимое для творчества. Во всяком случае, есть и такая точка зрения. И все равно развод – всегда боль, особенно для женщин. Тем не менее, даже после самых тяжелых разводов, когда мужья-изменники уходили к новым избранницам, жизнь брошенных жен часто складывалась даже лучше, чем она была раньше.

Наталья Селезнева, она же пани Катарина из «Кабачка "13 стульев"», она же «хорошая девочка Лида» из комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика" когда-то разбила чужую семью. Со своим будущим мужем - актером Владимиром Андреевым она познакомилась на съемках фильма-спектакля «Калиф-аист», где они сыграли главные роли. Селезневой было 22 года, Андрееву – под 40. Между ними вспыхнул роман, несмотря на то, что Андреев был женат на актрисе Наталье Архангельской. Позже Селезнева рассказывала, что ее мучили угрызения совести из-за того, что увела Андреева от его жены. И она даже критично называла себя коварной, эгоистичной хищницей, не думавшей о чувствах другой женщины.

Актриса Наталья Архангельская. Фото: Архив "ЭГ"

А что же Наталья Архангельская (Дуняша Мелехова из «Тихого Дона»)? Кстати, она прожила с Владимиром Андреевым 7 лет, и только месяц - в официальном браке. Вот и не верь теперь, что пресловутый штамп в паспорте не разрушает отношения. Так вот, через месяц после регистрации отношений с Натальей Архангельской Владимир Андреев с ней развелся и сразу женился на Селезневой. Они живут в счастливом браке больше полувека. Правда и Наталья Архангельская не долго горевала, она вышла замуж за французского корреспондента и тоже была с ним счастлива. Влад Вишневски прекрасно говорил по-русски, его родители когда-то эмигрировали во Францию. После женитьбы жизнь актрисы круто изменилась в лучшую сторону. Она с мужем ездила за границу, обедала в дорогих ресторанах, роскошно одевалась…

Наталья Аринбасарова вышла замуж за Андрона Кончаловского, когда ей только исполнилось 18. Актерская карьера Аринбасаровой началась именно благодаря супругу. Картину «Первый учитель», где она сыграла главную роль, отправили на кинофестиваль в Венецию. В Италии Аринбасарова получила свой первый приз, главную награду фестиваля за лучшую женскую роль - «Золотой кубок Вольпи». Но семейное счастье было недолгим.

Наталья Аринбасарова с сыном Егором КончаловскимФото: Борис КУДРЯВОВ

Летом 1967 года на очередной международный кинофестиваль в Москве в составе французской делегации прилетела молодая актриса со вздернутым носом, с раскосыми татарскими, совершенно голубыми глазами, с темно-русыми волосами и чудным овалом лица. Звали ее Маша Мериль, у нее были русские корни. Когда Кончаловский увидел Машу Мериль, у него внутри все остановилось. «Потому что я был женат, у меня родился ребенок…Бывают такие отношения с женщиной, когда уже не владеешь собой от невыносимости чувства», - как позже объяснял режиссер в своей книге «Низкие истины». Спустя несколько месяцев, Андрон рассказал жен, что полюбил другую. По воспоминаниям режиссера Наталья Аринбасарова отреагировала так: «Лучше бы ты сказал, что у меня умерла мама...». Они развелись. Но на Маше Мериль Кончаловский не женился. Года два спустя он женился на другой француженке Вивиан Годе. А Наталья Аринбасорова вышла замуж за друга Кончаловского – художника Николая Двигубского. Он родился во Франции в семье русских эмигрантов, двоюродный брат Марины Влади. Высокий, утонченный красавец, он выделялся «нездешними» манерами и очень нравился женщинам. В этом браке родилась дочь Екатерина. И в новой семье все было гораздо лучше и спокойней - муж занимался детьми, готовил, не пил и даже ремонт делал в квартире.

Буквально после первого же знакомства Инна Макарова прилепила Сергею Бондарчуку кличку - «папка», и так звала его всю жизнь. Они поженились на съёмках фильма «Молодая гвардия» (Бондарчук сыграл коммуниста-подпольщика Валько, а Макарова – Любку Шевцову). Начало семейной жизни совпала с первым большим успехом после выхода картины на экраны. В 1948-м году фильм посмотрели 80 миллионов зрителей. Портреты 22-летней Инны Макаровой были и на обложке журнала Огонек, и в центральных газетах. За ней ходила толпа поклонниц и поклонников. В 1950-м году у них родилась дочь Наталья. При всех бытовых неурядицах (жили в однокомнатной квартире впятером – вместе с няней и мамой Инны Макаровой) они были счастливы.

Поэтому разрыв с Бондарчуком для Инны Макаровой был как кинжальный удар. Произошел он внезапно: на съемки фильма «Отелло» Бондарчук встретил новую любовь – актрису Ирину Скобцеву. Потом была съемки «Ивана Франко» и снова вместе со Скобцевой… Расставание с Инной Макаровой было очень тяжёлым.

Михаил Перельман. Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Спустя годы актриса вспоминала в интервью: «Разрушилась наша жизнь, а мы любили друг друга. Бондарчук долго мучился от чувства вины передо мной и нашей дочерью Натальей». Вскоре он женился на Ирине Скобцевой. А вот Инна Макарова вышла замуж только через 12 лет после развода с Бондарчуком. Но как?! Ее мужем стал хирург Михаил Перельман, академик с мировым именем. С ним она была счастлива и говорила, что именно Перельман стал любовью всей ее жизни.