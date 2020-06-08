Хотите революций - сидите на печи

Конечно, в начале июля хочется вырваться на природу (если вы уже не сидите на даче третий месяц).

Но, кроме свежего воздуха, пения птиц и прополки грядок, есть и другая, очень важная история. Пропустив которую, потом, не исключено, будете долго кусать локти.

Так зачем нам, живущим в России, поправки в Основной Закон самого большого в мире государства? И отчего так важно высказать по ним свое мнение - лично или электронным образом?

Ну давайте по порядку.

А ГДЕ ГАРАНТИИ?

Большинство людей в стране так или иначе стали жить лучше за последние 20 лет. Будете спорить? А вы вспомните себя образца 1999 года. Эти социальные достижения закрепить надо? Без сомнения.

Но вышло так, что авторы Конституции 1994 года про то, что соцгарантии обязаны быть в главном документе государства, особо не задумывались. Мы ведь в «святые 90-е» в «свободной стране» свободно строили свой удивительный капитализм…

Пакет поправок предложил нынешний президент страны. Сменится президент - каким курсом пойдет новый? И что будет, если Конституция социальные гарантии не закрепит? Не забудут ли про них новые лица во власти? Про ежегодную индексацию пенсий, например. Или про обязательность предоставления медпомощи на всей территории страны.

Уровень жизни - это уровень развития экономики. Чтобы экономику не бросало то в жар, то в холод, нужно, чтобы правительство формировали народные избранники.

Среди своих друзей или знакомых вы найдете людей, которые щедрой рукой отдадут Курилы, Крым или «Кемску волость» на прибалтийских рубежах? Маловероятно. Но чтобы и мыслей подобных ни у кого не возникало, границы государства надо закрепить в Основном Законе. Называется это просто и понятно - территориальная целостность страны.

Мы отвечаем за свои слова, сказанные зарубежным партнерам? Конечно! Все договоры и международные законы соблюдали и соблюдать будем. Но! Наше законодательство для нас - в приоритете перед международным. Для чего такая поправка? Да для страховки от договоров, которые как в конце 80-х - начале 90-х ориентированная на Запад элита заключала в ущерб интересам своего народа.

А что такое национализация элит? Тоже своего рода страховка. Чтобы люди, идущие во власть, не имели запасного аэродрома за бугром, куда при случае смогут сбежать, не отвечая за свои решения, принимаемые на государственном уровне, от которых зависят судьбы тысяч и даже миллионов. Есть двойное гражданство - нет депутатского мандата или очень высокого кабинета. Такие новые правила игры предлагаются...

КОМУ ВАЖНЫ ПОПРАВКИ

Если вы по каким то причинам еще не читали, что именно вносится в Основной Закон страны, - время еще есть. А еще 100 тысяч «Волонтеров Конституции». Они от Камчатки до Калининграда будут простым и доступным языком разъяснять гражданам, какие поправки, для чего поправки. А еще эти добровольцы вместе с общественными наблюдателями станут обеспечивать прозрачность голосования. С момента его начала и до завершения. К тому же камеры повсюду. Так что голос ваш точно не пропадет.

Кстати, это тот случай, когда мы голосуем не за ту или иную партию и не за того либо иного человека, который стремится стать депутатом, мэром, президентом. В общенародном голосовании за поправки в Основной Закон нет никакой политической конкуренции. Мы голосуем за наше общее будущее - и верховная власть хочет слышать наши голоса. О чем несколько раз говорил, например, Владимир Путин.

Почему глава государства это подчеркивает? Потому что хочет, чтобы госаппарат работал эффективно на всех уровнях - то есть работал не на себя, а на людей. А это впрямую связано с тем, чтобы система, в которой мы живем и работаем, имела достаточную стабильность и устойчивость. Надежность в систему вносят именно предложенные президентом поправки (хотя предложений поступило около тысячи, а депутаты парламента работали почти с полусотней).

Что такое стабильность в наше время - это в том числе отсутствие революционных потрясений. Какие печальные последствия они влекут для обычных людей, мы можем видеть на примере ряда стран, такие революции переживших, в том числе стран соседних. «Свой план по революциям Россия выполнила», - подчеркнул руководитель Российской Федерации. Сложно не согласиться, оглядываясь на 1917-й, 1991-й, 1993-й… Никому не пожелаешь повторять.

Владимир Путин также не раз подчеркивал, что поправки в Конституцию будут приняты, только если за них проголосую люди. Если же большинство из тех, кто придет на участки, скажут нет изменениям в Основной Закон страны - ну что ж, значит, так тому и быть. Но сказать нет - по большому счету значит отказаться от нормального будущего для своих детей.

КСТАТИ

Почему 1 июля - наиболее логичная дата из возможных? Понятно, почему перенесли первоначальную дату голосования, в середине марта назначенную на 22 апреля, - пандемия разгоралась на глазах. Теперь же, в разгар лета, ожидается снятие большинства ограничений. Ведь очевидно: усилия государства, наших медиков в борьбе с вирусом приносят плоды. И логично, что общенародное голосование проводят в момент, когда страна из пандемии гарантированно выходит - в большинстве регионов точно.

Что касается возможного голосования осенью - то те же медицинские специалисты предупреждают, что от повторной вспышки мы не застрахованы. И рисковать тут не стоит.