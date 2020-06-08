Последний эфир Юлии Норкиной, опасность медицинских масок для детей и гигантский астероид, который прилетит в пятницу, 13-го

1 место. «Юльчонка больше нет...»

Самый прослушиваемый подкаст этой недели одновременно и самый грустный. Ушла из жизни наша коллега, журналист Юля Норкина. Вместе с мужем Андреем она вела на Радио «Комсомольская правда» ежедневную вечернюю программу «Простыми словами». Каждый раз очень эмоционально, с надрывом, защищая простых людей. У неё не выдержало сердце…

Проводили мы Юлю по-радийному. В той же самой студии, в которой она вела свои эфиры, коллеги вспомнили о том, как работали вместе с ней и как дружили [слушать]

Кстати, последний эфир Юлии Норкиной был посвящен врачам-героям [слушать]

2 место. Детям до 2-х лет опасно носить медицинские маски

Бывает, что ребенка не с кем оставить от слова совсем. А выйти из дома во время масочного режима необходимо позарез, так как не всё можно купить с помощью доставки. Или вообще в поликлинику нужно. Специалисты из США и Японии предупреждают: детям до 2-х лет маски носить категорически нельзя! Почему это опасно и как тогда защищать ребенка от инфекции, объясняем в нашем подкасте [слушать]

3 место. Когда Земле придет звездец: Ученые выяснили, что огромный астероид прилетит к Земле в пятницу, 13-го

В субботу нас пронесло — мимо Земли пролетел астероид размером с Останкинскую башню. Но расслабляться рано! С заведующим отделом физики и эволюции звезд института астрономии Российской академии наук Дмитрием Вибе мы поговорили о самых реальных угрозах из космоса и когда к нам прилетит астероид, похожий на тот, что погубил динозавров [слушать]

4 место. «Назад в 90-е»: Экономисты Хазин, Мовчан, Кричевский, Делягин рассуждают, как выйти из кризиса

В России постепенно смягчают карантинные меры, людям разрешают выходить на работу, но у многих её просто уже нет. Одни предприятия закрылись, другие сократили сотрудников и зарплаты. Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с той, что была после распада СССР. В эфире Радио «Комсомольская правда» мы поговорили с ведущими экономистами, как избежать возвращения в 90-е и какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем [слушать]

Кстати, политолог Георгий Бовт прогнозирует, что экономический кризис еще не наступил, он придет ближе к осени [слушать]

5 место. Снимите это немедленно! Почему форма американских астронавтов с Crew Dragon поставила на уши весь интернет

Запуск Илоном Маска своего корабля никого не оставил равнодушным. Кто-то радовался возрождению американской космонавтики, кто-то стенал о провале российской. Но все обратили внимание на скафандры а-ля Голливуд и… сапоги! Егор Зайцев рассказывает, как устроены скафандры и сапоги команды SpaseX [слушать]

А Мария Баченина поговорила с очень крутым специалистом по скафандростроению, нашим соотечественником Николаем Моисеевым, который сейчас живет в США и сотрудничает с NASA. Он рассказал о минусах разработок SpaseX, о том, зачем американцы испытывают свою защиту на трупах, почему Маск не сотрудничал ни с одним конструкторским бюро, а просто делал заказы и собирал информацию (на халяву) и когда мы полетим на Марс и Луну [слушать]

6 место. Зачем стране столько военных пенсионеров

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко в самом любимом подкасте всех военных рассказывают, почему мы не сбили американские бомбардировщики, заходящие на Крым, что так возмутило пользователей интернета в полученном офицерами служебном жилье и разбираются, сколько в стране военных пенсионеров и какие у них пенсии [слушать]

7 место. Олег Кашин: Заявление Собянина снять ограничения через год звучит жутковато

Главный провокатор рунета, журналист Олег Кашин и замредактора отдела политики «Комсомолки» Роман Голованов обсуждают заявление Собянина о снятии ограничений и погромы в США [слушать]

8 место. Иосиф Пригожин - про переписку со Шнуровым: Некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись

Во время самоизоляции нервы не выдерживают у всех. Сорвались и те, кого мы считаем кумирами. Успешные и богатые артисты по-очереди заявляют, что государству неплохо было бы помочь не только пенсионерам. Это очень рассмешило Сергея Шнурова, который прошелся по «голодающим» миллионерам. В эфире Радио «Комсомольская правда» он заявил, что «этих липовых звезд кормят не зрители, а госзаказы на «голубых огоньках» [слушать]

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в накладе не остался и ответил Шнуру в нашем эфире [слушать]

9 место. Экономист Никита Кричевский: Путин не пойдет на следующий срок, а рубль ослабеет после Парада Победы и голосования по Конституции

Одной из главных тем недели стала новость о назначении даты голосования по поправкам в Конституцию, поэтому мы много говорили об этом в наших подкастах. Журналист Олег Кашин предположил, что Путин знает какой-то секрет, который требует немедленно провести голосование по Конституции [слушать], а вот экономист Никита Кричевский заявил, что Путин вносит поправки не для себя и на следующий срок не пойдет. И, кстати, предупредил о росте курса валюты после летних событий [слушать]

10 место. Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов: COVID-19 как вирус пустяковый. А СМИ создали из него глобальную проблему

Ну и куда же без коронавируса. Бывший главный санитарный врач Москвы, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Николай Филатов объяснил, защищают ли перчатки и маски от вируса, прошла ли Россия пик и когда можно будет снять карантин [слушать]

А колумнист КП Сергей Мардан и радиоведущая Мария Баченина обсудили с доцентом кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого медуниверситета имени Сеченова Ольгой Лебедь, почему система здравоохранения, которую реформировали 10 лет, не справляется с банальной вирусной инфекцией [слушать]