Киевские эксперты рассказали о способе ударить по Арктике и Сибири

Уже давно замечено, что некоторые украинские политики, военные и разного рода «эксперты» больше похожи не на нормальных людей, а на антироссийских маньяков в самой запущенной форме. Судя по их заявлениям, им бы пора лечиться в каком-нибудь киевском дурдоме, а не выступать с заявлениями, явно свидетельствующими о тяжелом психическом заболевании. Один обещает за пару дней разгромить Российскую армию, другой – за несколько часов захватить Крым, третий бахвалится ракетами, которые якобы могут уничтожить крымский мост, четвертый обещает, что украинские танки будут скрежетать на Красной площади Москвы, ну а пятый (видимо, знающий позорно-убогое состояние боевой авиации незалежной) с ехидным наслаждением бредит ударами американских самолетов по москалям. Да-да, именно об этом пишет автор статьи, опубликованной украинским консалтинговым агентством Defense Express. Он пришел к выводу, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Ну а для пущей демонстрации своих знаний о боевой технике ВВС США и их вооружений, он нашпиговал свою статью американскими терминами, как сало чесноком. Цитирую:

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири… А дальность обнаружения целей у С-400 «Триумф» составляет 600 километров».

Под стратегическими объектами России в Арктике и Сибири в публикации понимается инфраструктура Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе. Тут возникает резонный вопрос: почему это вдруг киевский борзописец решил «натравить» американские ракеты на очень далекие от Украины российские районы? Ответ, казалось бы, элементарен: потому что украинские ракеты туда не достают (максимальная дальность у недавно испытанных – 300 км). Но не все так просто: многие украинские СМИ (работающие под управлением американских информационных «кашеваров») используются не только для формирования украинского общественного мнения в нужном Вашингтону и Пентагону направлении, но и для отправки неких милитаристских «месседжей» Москве. В данном случае читается явный намек на то, чтобы России не слишком «разгонялась» в дальнейшем освоении стратегических природных запасов Арктики и Сибири.

Ну а насчет «непоражаемости» американских ракет воздушного базирования AGM-158B и AGM-86C хотелось бы кое-что напомнить киевскому «эксперту». Например, о том, что в апреле 2018 года американцы нанесли массированный удар 19 ракетами AGM-158B по сирийскому аэродрому Думеир. И 12 из них были поражены зенитным ракетным комплексом (ЗРК) БУК-М2. И это при том, что дальность обнаружения цели у этого ЗРК значительно меньше, чем у нашего же С-400.

Причем, БУК данного типа сегодня является самым эффективным средством противовоздушной обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги».

Что же касается ракет AGM-86, то немало их во время войны с США завалила даже весьма слабенькая иракская ПВО. Ну а заодно хотелось бы напомнить украинскому автору из агентства Defense Express, что если у названных им американских крылатых ракет дальность пуска соответственно 980 и 1200 км, то у российских «Калибров» и «Кинжалов» - от 2600 до 3000 км. А самое короткое расстояние от России до США – всего 4 км… Ну а от Аляски до Вашингтона – 2500 км. В случае чего, нашим бомбардировщикам даже не придется вторгаться в воздушное пространство США. Ракеты полетят из «дома». А дальности полета хватает с запасом…