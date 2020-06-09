2020-06-09T10:42:49+03:00
Общество

Из-за жары в Москве чаще поливают дороги

Для охлаждения улиц устраивают искусственный дождь
Светлана ВОЛКОВА
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Каждые 3 часа проходит полив проезжей части, в жаркую погоду это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотнаКаждые 3 часа проходит полив проезжей части, в жаркую погоду это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотнаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Москве - жара! С начала этой недели на градуснике плюс 28 и выше. Из-за этого коммунальные службы начали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха, то есть искусственный дождь.

"Каждые 3 часа проходит полив проезжей части, в жаркую погоду это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, под жаркими солнечными лучами и при большом потоке машин асфальт деформируется сильнее. А полив помогает охладить дорожное покрытие. Если температура поднимается до 25 градусов и выше, добавляют ещё одну "спа-процедуру" - аэрацию воздуха. Наверняка, многие видели это эффектное зрелище. Струи воды у проезжающей по городу поливомоечной техники направляются вверх, чтобы остудить не только асфальтовое полотно, но и воздух, который нагревается от дороги.

Обычно улицы моют летом по ночам - с 23.00 до 07.00. Но при необходимости дополнительно проводят мойка и днём, например, если нужно убрать грязь под колёсами машин.

Кроме того, в жару следят и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17 часов. При этом землю увлажняют на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. За сезон при нормальной погоде растения поливают 15 - 20 раз. А в жаркие часы дополнительно для деревьев и цветников проводят освежающий полив или опрыскивание.

ЧТО ЕЩЁ

В метро пассажирам тоже помогают спастись от духоты.

Ночью все вентиляционные шахты переводят на усиленный режим притока холодного воздуха.

В подзёмке также раздают воду в пластиковых бутылках и влажные салфетки. По правилам, это делается, если температура на станциях поднимается выше плюс 28 градусов и держится так не меньше 4 часов. Первую медицинскую помощь потерявшему сознание человеку оказывают дежурные по станциям, инспекторы службы безопасности и центра мобильности. При необходимости они вызовут "скорую".

ИСТОЧНИК KP.RU

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