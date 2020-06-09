Медведев предсказал рост преступности среди мигрантов

Преступность среди мигрантов, потерявших из-за пандемии коронавируса работу и оставшихся в России, может возрасти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года. Совещание прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие представители МВД, Следственного комитета и Генпрокуратуры.

- В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, но надо иметь в виду, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса. Они не могут вернуться на родину, и это может значительно обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений, - заметил Медведев.

При этом, считает Медведев, последствия пандемии быстро не уйдут.

- А значит, и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются, - отметил Медведев.

Работа на «удаленке» вызвала и рост киберпреступности. За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 80 тысяч, это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

9 июня. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза РФ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОГРОМОВ, КАК В США

Медведев также прокомментировал протесты и погромы в США, произошедшие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

- Чем бы не были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики, - заявил Медведев.

По словам Медведева, обновленная концепция общественной безопасности России должна позволить «эффективно противостоять как внутренним, так и внешним вызовам и угрозам». Медведев перечислил главные, по его мнению, угрозы: терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, экономические преступления и преступления в отдельных отраслях, включая транспорт, а также преступления на почве алкогольного и наркотического опьянения. Все это Медведев призвал учесть при составлении концепции. К концу года концепцию должны представить для рассмотрения на оперативном совещании Совбеза.