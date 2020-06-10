В Казани школьные фондоматы за два месяца собрали пол тонны алюминия

Казанские школьники за последние два месяца собрали через фандоматы более 500 кг алюминия и 6,5 тонн пластика. Всего было получено 183 тысячи единиц тары. Это 158 тысяч пластиковых бутылок и 23 тысячи алюминиевых банок, которые попадут не в реку или на свалку, а пойдут на переработку и получат вторую жизнь.

В школах, где установлены фандоматы, школьники сортируют мусор, при этом тару не требуется досортировывать, а общее количество пластика в пересчете на один фандомат в три раза превышает количество, собираемое в контейнерах для раздельного сбора мусора во дворах домов.

- Мы не ставим задачу превратить школы в пункты сбора вторсырья. Фандоматы служат одним из инструментов воспитания ответственного отношения школьников и их родителей к экологии, помогают формировать устойчивый навык разделения отходов, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин и поручил продолжить реализацию проекта.

Самые активные участники эко-проекта получат заслуженные награды. Собранную тару подсчитывали по каждой школе. Когда дети вернутся с летних каникул, будет подведены итоги конкурса.

- Мы должны использовать как можно больше показательных примеров получения пользы от раздельного сбора мусора. Еще раз показать, что те же 400 баночек алюминиевой тары – это один велосипед. Чем больше у нас будет простых, понятных детям конкурсов, тем быстрее мы будем продвигаться в этой работе, – подчеркнул глава города. – У нас действительно нет самоцели, чтобы дети в школах собирали мусор – это в первую очередь экологическое воспитание. К этим фандоматам в игровых формах выстраивается целая очередь детей с ПЭТ-бутылками, алюминиевыми банками. Они в этом проекте становятся нашими учителями, которые, возвращаясь из школы домой, рассказывают своим родителям, бабушкам и дедушкам о том, как правильно собирать и разделять мусор.

Напомним, проект по установке автоматических устройств для сбора пластиковой и алюминиевой тары стартовал в Казани в январе. Первые 20 устройств были размещены в школах. Со временем власти Казани намерены расширить парк фандоматов 3 тысяч.