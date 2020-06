Презентация PlayStation 5 от Sony 11 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В настоящее время самой продвинутой и современной игровой приставкой компании Sony является PlayStation 4, которую так полюбили геймеры со всего мира. Первая версия консоли появилась еще семь лет назад, с тех пор разработчики несколько раз ее обновляли, однако по техническим характеристикам данная приставка все равно сильно устарела: разработчики видеоигр уже начали сталкиваться с различными ограничениями консоли, не позволяющими реализовать в полной мере все задумки и идеи.

В связи с этим Sony решила создать и выпустить новинку, а оказалась такой PlayStation 5. Презентация новой долгожданной модели пройдет уже 11 июня в 23:00 по московскому времени. «Комсомольская правда» собрала для вас все, что нужно знать о грядущей презентации, а также некоторые факты и теории о видеоиграх на PlayStation 5 и о самой приставке.

Прямая видеотрансляция

Прямая видеотрансляция презентации PlayStation 5 .Смотрите в прямом эфире презентацию PlayStation 5, начало 11 июня 2020 года с 23:00 по московскому времени

Как смотреть презентацию PlayStation 5

Трансляция презентации, по сообщении компании, пройдет в разрешении 1080p и с фреймрейтом в 30fps. Специалисты утверждают, что игры, которые мы увидим 11 июня, будут выглядеть куда лучше, если запустить их на телевизоре 4K.

Смерть презентацию предпочтительнее всего в наушниках: тогда вас ждет по-настоящему крутой звук, который сложно полноценно оценить через встроенные динамики компьюютера, телефона или планшета.

Что известно о PlayStation 5

Данную модель еще даже не успели представить, но уже понятно, чем конкретно она порадует фанатов.

Основным особенностям приставки станут ее комплектующие, то есть восьмиядерный процессов AMD Ryzen и графическая карта AMD Radeon Navi второго поколения с архитектурой RDNA 2. Такое «железо» позволяет PS5 развивать невероятно высокую производительность на уровне 10,28 терафлопс, и ее вполне достаточно для запуска игр в разрешении 4K Ultra HD (3840 на 2160 пикселе) при частоте 60 кадров в секунд и выше.

Компания Sony заявила, что считает необходимым полную замены PlayStation 4 на PlayStation 5 и обещала предложить пользователям целую массу различных особенностей и преимуществ. Обе консоли построены на базе архитектуры x86 от AMD, удалось обеспечить аппаратную совместимость старых игр на новой консоли с таковыми от предыдущего поколения. Все они смогут полноценно корректно работать без лишних сложностей и затруднений, и это совершенно точно гарантированно всех очень сильно порадует.

Cписок игр (неофициальный), которые могут показать на презентации PlayStation 5

Фанаты с нетерпением ждут презентации консоли, но даже сейчас не знаю, какие именно видеоигры на ней продемонстрируют. Тем не менее креативные геймеры заранее откопали в сети фотографии июньского выпуска журнала Offical PlayStation Magazine, на первой полосе которого перечислены названия и сроки выхода 38 игр для PlayStation 5. В нее вошли такие новинки, как Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, FIFA 21, Godfall, Madden 21, NHL 21, Warframe и WRC 9. Фанаты предполагают, что именно эти игры и будут показаны на предстоящей презентации продукты. Почти все из них выйдут уже в конце этого года.

Вероятно, покажут только те игры, о которых мы уже знаем. Но возможны и неожиданные анонсы — например, в виде продолжения Marvel's Spider-Man. Еще одна неожиданная новинка, которую возможно смогут увидеть фанаты - ремейк Demon's Souls для PS5.

Horizon: Zero Dawn 2 — ещё одна игра, которая была официально подтверждена. Разработчик Killzone и Horizon: Zero Dawn — студия Guerrilla Games — принадлежит Sony Interactive Entertainment, поэтому вопрос, будет ли Zero Dawn 2 являться эксклюзивом для PlayStation, даже не обсуждался.

Ещё на презентации PlayStation 5 должны показать перезапуск Silent Hill и SOCOM, ремастеры Resistance и Bloodborne, а также Gran Turismo 7.

Ожидаемая цена на PlayStation 5

На сайте Amazon были обнаружены страницы PlayStation 5 и неназванных игр для нее от разных издателей. Указанная цена на новую консоль Sony составляет £599, то есть более 52 тыс. Данная стоимость, вероятнее всего, была включена на сайт временно – после релиза консоли она может измениться, как это уже было ранее.