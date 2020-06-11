Владимир Мединский: Британцы вместе с вермахтом давили греческих повстанцев на Крите

Помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский в онлайн-лекции для студентов дипакадемии и молодых дипломатов МИДа привел интересные факты, которые многие почему-то «забывают» или просто не знают - и не только на Западе, но и в России.

О цифрах потерь за время войны.

Вторая мировая война унесла жизни более 71 млн.человек. Из них более 46 млн - мирных жителей. Такого не было никогда. Доктрина тотальной войны была официально провозглашена в Германии. Это давало легитимность истребления мирного населения. Особенно в странах, подпадавших под расовую теорию Гитлера.

Потери мирного населения:

СССР - 17.9 млн.

Китай - 7.9 млн.

Польша - 5.6 млн.

Германия - от 1.5 до 3 млн.

Филиппины - 0.96 млн.

Югославия - 0.75 млн.

Франция - 0.4 млн.

Чехословакия - 0.34 млн.

Венгрия - 0.27 млн.

Нидерланды - 0.2 млн.

Италия — 0.1 млн.

Великобритания - 92.7 тыс.

Бельгия - 74 тыс.

США - 12.1 тыс.

Более двух миллионов наших сограждан погибли на принудительных работах в Германии. Более четырех миллионов - от голода, болезней, отсутствия медпомощи.

Китай на втором месте по потерям — цифра 7,9 млн... сложная, Точно подсчитать невозможно. По Германии тоже нет точных оценок.

Потери среди военнослужащих:

В мире более 24 млн человек (погиб каждый пятый мобилизованный)

СССР - 8.7 млн списочного состава Красной армии

Германия - 5.3 млн.

Китай — 3.8 млн.

Румыния — 0.67 млн.

Польша 0.58

Италия 0.37

Венгрия 0.3 млн

Великобритания 286.2 тыс.

США 405.4 тыс. (в Европе)

Югославия 0.27

Франция 0.25

Финляндия 82 тыс.

Греция 60 тыс.

У нас война затронула каждую семью, в большинстве других стран она прошла как-то рядом… Нельзя сравнивать, насколько важна и ценна победа для нас и для других стран Европы.

У нас война затронула каждую семьюФото: EAST NEWS

Экономический ущерб:

СССР — 485 млрд долларов (включая затраты на войну).

Мировой ущерб - 1.8 трлн долларов.

Зарплата лейтенанта американской армии в 40-е годы - 150 долларов.

Тройская унция золота (31 грамм) - 35 долларов в 1945-м. Сегодня — около 1700 долларов. То есть в 50 раз.

Что было разрушено на территории СССР в годы войны?

84 тысячи школ и учебных заведений.

25 миллионов человек лишились жилья.

32 тысяч промпредприятий.

6 тысяч больниц, 30 тысяч поликлиник.

43 тысячи библиотек, 427 музеев, 167 театров.

Две трети национального богатства мы потеряли.

Экономический ущерб СССР во время войны составил 485 млрд долларовФото: EAST NEWS

Потери Германии оцениваются с учетом репараций в 300 млрд. долларов.

150 млрд — потери Британии.

100 млрд долларов — потери Италии.

США построили 2.5 тысяч новых предприятий. После Второй мировой две трети мировых запасов золота оказались на территории Штатов. За годы войны американское производство выросло в два раза.

К началу войны в США было 8 млн безработных. К маю 1945 в США официально не было ни одного безработного.

О территориальных изменениях

Германия и ее сателлиты на 22 июня 1941 года — это страны Бенилюкса, Греция, Норвегия, Сербия, Венгрия, Румыния, Болгария, часть Франции.

Союзная немцам Италия под шумок забрала у Франции Корсику, Албания оккупирована итальянцами, Черногория формально независима, но реально управляется Муссолини.

Швейцария сохраняла независимость, потому что это было всем удобно. Швеция как бы независима, но ее сырье и промышленность — на службе Германии.

СССР получил 13 млн человек и 200 тысяч квадратных километров перед войной на Западной Украине и Западной Белоруссии. 10 октября 1939 года решением советского правительства Вильнюс и Вильнюсский край, которые заняла Красная армия и 500 тысяч населения были «подарены» СССР Литве.

В марте 1940-го по итогам войны с Финляндией Советскому Союзу перешла часть Карельского перешейка с Выборгом.

Карта Европы на 8 мая 1945-го

В Европе война почти завершена, в Азии войска США ведут войну на островах в Тихом океане, пытаясь как можно ближе приблизиться к островной Японии. Тяжелые бои на Окинаве. Войска Британского содружества вытесняют японцев из Бирмы. Север Ирана занят войсками Красной Армии, юг — британскими. Центр якобы не оккупирован — но под контролем двух стран. Ирак и Палестина — британские. Ливан и Сирия — французские. Всю Северную Африку, включая Египет, контролируют британцы с французами. Сомали и Эфиопия британские.

9 мая на Крите капитулирует крупный немецкий гарнизон. Но ранее высадившиеся там британцы вступили в бой с греческими партизанами-коммунистами. Повстанцы не хотели отдавать Крит англичанам. И те обратились за помощью к … вермахту. Британцы и немцы провели ряд совместных операций против греческих партизан! Сама Греция формально контролируется англичанами, но фактически идет гражданская война между пробританским правительством и повстанцами-коммунистами. До 1949-го она будет продолжаться. Черчилль вымолил у Сталина отказ от прямого советского вмешательства в гражданскую войну в Греции — и получил устные гарантии. Партизан-греков поддерживала Югославия, Иосип Броз Тито. Повстанцы уходили на ее территорию, пополняли запасы, вооружения и возвращались. Но летом 1949-го Югославия закрыла границу.

Как захватили адмирала Деница

Правительство Германии функционировало еще 20 дней после сдачи Берлина. До 23 мая 1945.

Гитлер в конце апреля приказал арестовать и расстрелять «предателя Геринга». И назначил адмирал Деница сформировать правительство «Новой Германии». Адмирал с этим правительством и вооруженными формирования переместился в английскую зону оккупации. В городке Фленсбург не было войск союзников - они обошли его, спеша на восток.

Адмирал Карл ДёницФото: EAST NEWS

И вот почти три недели в мае 1945-го существует некое немецкое правительство во главе с военным преступником адмиралом Карлом Деницем, который затопил несчетное количество мирных судов союзников! 15 мая Жуков вызывает к себе начальника разведотдела фронта генерала Трусова. И приказывает ему проникнуть на «английскую» территорию и арестовать все правительство Деница. Трусов на нескольких «виллисах» с группой фронтовой разведки выезжают туда. И что они видят: по улицам ходят немецкие патрули в полном вооружении. На перекрестках дежурит военная полиция. Везде портреты фюрера и флаги со свастикой. Дениц в роскошном особняке принимает посетителей. Британцев не видно. Наши рванули к англичанам. Потребовали арестовать Деница. Англичане отказываются, говорят, у нас нет сил. Там тысячи солдат вермахта, война закончилась, а наши могут погибнуть, кто будет отвечать? Но благодаря Трусову были быстро сформированы около сотни усиленных разведгрупп. И за одну ночь Дениц, все члены его правительства и все командование немецких частей было арестовано.

Как захватили Гиммлера

Наши люди взяли сбежавшего из Берлина Гиммлера. Который пытался скрыться по реке с поддельными документами, но был задержан двумя советскими солдатами, бывшими военнопленными, которые добровольно вступили в британскую комендантскую часть. Они патрулировали вместе с британцами, но у англичан наступило время кофе-брейка. Наши остались вдвоем и увидели трех подозрительных немцев с левыми документами. Задержали и позвали англичан. Те были крайне недовольны, что их отвлекли от кофе, но тут опознали Гиммлера… Сидоров и Губарев, наши бойцы, никем не были награждены. Гиммлер успел принять ампулу с ядом, а все заслуги по его поимке приписали себе британцы.

О чем договорились в Ялте

Германия делится— сначала на 3 зоны оккупации, но по настоянию Сталина на 4, и Франция войдет в Совет безопасности ООН. Предполагалось впоследствии создания объединенной Германии. Нейтральной демократической республики, не входящей ни в какие блоки.

Судьба Польши была центральной в переговорах. Она получала большую часть Восточной Пруссии и часть немецких земель на западе.

По Японии - мы вступили в войну как обещали, три месяца спустя после 9 мая и возвращали себе южный Сахалин и Курилы, Порт- Артур и КВЖД и сеть прилегающих дорог. В случае ведение боевых действий на территории Японии советской зоной оккупации станет Хоккайдо.

Но дух Ялты быстро стал улетучиваться. В марте 1946-го в Фултоне Черчилль скажет, что на Европу опустился железный занавес.