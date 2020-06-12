2020-06-12T14:00:57+03:00
В мире

У берегов Японии поймали гигантскую глубоководную акулу

После съемки 6-метровую рыбину отпустили на свободу [видео]
Арина СУВОРОВА
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В истории насчитывается всего лишь 145 случаев попадания таких акул в рыбацкие сетиВ истории насчитывается всего лишь 145 случаев попадания таких акул в рыбацкие сетиФото: скриншот с видео
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Японские рыбаки обнаружили в сетях в Токийском заливе гигантскую пелагическую большеротую акулу, пишет телеканал NHK. Длина хищника составляет шесть метров.

Такие особи обычно обитают на глубине около 200 метров в водах Тихого и Индийского океанов. Они редко попадаются на глаза специалистам и рыбакам и поэтому по-прежнему остаются малоизученным видом. В истории насчитывается всего лишь 145 случаев попадания таких акул в рыбацкие сети, из них 25 - произошли у берегов Японии.

Глубоководные акулы питаются планктоном и редко попадают в сети. На этот раз рыбину выловили в 800 метрах от берега префектуры Тиба. Съемку акулы провел японский дайвер Аракава Хироюки, которого пригласил рыбак, заметивший в сети хищника. После съемки хищника отпустили на свободу.

- Я был удивлен, когда увидел ее открытый рот. Он действительно гигантский. Мне даже показалось, что вот-вот и она вывихнет себе челюсть, - сказал дайвер.

Почему глубоководная акула оказалась на мелководье, сейчас предстоит установить ученым.

У берегов Японии поймали гигантскую глубоководную акулу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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