Ксения Бородина до сих пор играет в пупсов, а Джонни Депп - в Барби

Историки говорят, что коллекционировала кукол еще царица Клеопатра, та самая, которая полюбила римского полководца Марка Антония. Сегодня все ее куклы (не фигурки божеств, а именно куклы) разошлись по музеям мира. Другая монаршая особа принцесса Диана тоже обладала богатой коллекцией кукол и продала ее на аукционе в пользу бедных детей. Собирали кукол актриса Грейс Келли и певец Майкл Джексон (у него были фарфоровые и авторские куклы в национальных костюмах).

Джонни Депп коллекционирует Барби-селебрити, выпущенные лимитированным тиражом. Кстати, куклы своих киноролей и других деятелей шоу-бизнеса: Бейонсе, Элвиса Пресли, Донни Осборн, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Мэрилин Монро, Одри Хепберн… он тоже собирает.

Когда его дети Лили Роуз и Джек были маленькими, Джонни Депп с удовольствием с ними играл. «Я действительно люблю играть с Барби. И это единственное занятие с детьми, которое я делаю по-настоящему хорошо», - признавался актер. Телеведущая Опра Уинфри тоже коллекционирует кукол. Будущая знаменитость родилась в бедной семье, так что первой её игрушкой была самодельная кукла из сердцевины кукурузного початка. Сейчас в ее коллекции сотни экземпляров дорогих антикварных игрушек. Даже есть кукла, созданная компанией Маттел, специально для нее - Барби Опра.

И у Деми Мур было мало игрушек в детстве. Зато теперь в ее доме их более трех тысяч. Это увлечение доводило до истерик бывшего мужа актрисы Эштона Катчера. И не только потому, что игрушки – идеальный пылесборник. А Катчер – педант и аккуратист. Помимо антикварных фарфоровых и авторских кукол, разнообразных Барби и фигурок солдатиков G.I. Joe, в ее коллекции есть странные, страшные и даже дефективные куклы, с человеческой мимикой. Например, кукла с признаками косоглазия. По словам актрисы, она ей нравится тем, что напоминает ее саму в прошлом. У актрисы тоже было косоглазие.

demimoore Family paint night

Светская львица Пэрис Хилтон коллекционирует, конечно, же Барби. Тем более, что фанаты Пэрис нередко сравнивают ее именно с этой куклой. «Я принимаю это как комплимент, Барби – мой идол», - признается красотка.

Кортни Лав тоже собирает Барби и Лиддл Киддл. Актриса Мила Йовович - кукольные домики. У Бритни Спирс – коллекция антикварных кукол.

Среди российских звезд, по слухам, собирает куклы Елена Малышева, Екатерина Андреева и даже Михаил Шуфутинский. У жены Александра Малинина – Эммы - коллекция фарфоровых кукол 19 века. Такое же хобби и у актрисы Веры Сотниковой и певицы Аниты Цой . У телеведущей Оксаны Федоровой - этнические куклы. Евгений Петросян коллекционирует фигурки клоунов. Андрей Макаревич собирает венецианские куколки.

sotnikova4141 Обратите внимание! Моя кукла очень похожа на дочку Аллы Пугачевой Лизу!

Рэпер Тимати не жалеет денег на игрушечных медведей. Он собирает дорогие (один экземпляр может стоить десятки тысяч долларов) японские игрушки компании Bearbrick. Их выпускают ограниченными сериями 200-500 штук. В России эти игрушки не продаются. В коллекции Тимати уже около 60 медведей. Рэппер планирует сделать их выставку в Москве. Поскольку считает своих медведей не игрушками, а настоящими арт-объектами. Кстати, собирает плюшевых медведей и Дастин Хоффман. В его коллекции - больше тысячи медвежат.

timatiofficial Corona Combat

В детстве Филипп Киркоров любил раскрашивать машинки, а теперь играет со своими детьми. С Аллой-Викторией - в игры в принцесс и принцев. А с Мартином Филипп устраивает гонки на машинках.

Фигуристка Ирина Слуцкая собирает мягкие игрушки и называет это своей тайной слабостью.

«Раньше я коллекционировала мягкие игрушки. Их у меня и правда был миллион! – рассказала прославленная фигуристка. - Сначала они хранились дома, в квартире, потом переехали на дачу. Когда мы переезжали, половина куда-то подевалась, но часть до сих пор сохранилась у меня. Я очень их любила да и до сих пор люблю. И Варя (дочь Слуцкой – Ред.) тоже обожает мягкие игрушки».

slutskayaofficial МОЯ ТАЙНАЯ СЛАБОСТЬ

У Анжелики Агурбаш – обширная коллекции клоунов.

Актриса Алиса Гребенщикова собирает новогодние hand-made игрушки. «Покупаю их в основном в поездках, - рассказывает Алиса. - На новогодней елке вся наша коллекция – игрушки из папье-маше, деревянные или картонные».

alicegworld Мы с друзьями из благотворительного фонда Галчонок читаем сказки Джанни Родари

Телеведущая Ксения Бородина и ее дочки 4-летняя Теона и 11-летняя Маруся любят кукол-пупсов L.O.L., принцесс Дисней, интерактивных животных и просто мягкие игрушки. Ксения вспоминает, что в детстве не была привязана к игрушке, да и в ее детстве были такие игрушки, что к ним было сложно привязаться: «Был Чебурашка, мне он тяжело достался, пришлось в деревне помыть полы в коридоре. Это моя прабабушка приучала меня к хозяйству таким образом, и то это Чебурашка плохо закончил - провалился в туалет в деревне. И мои дети особо не привязаны, Мару так точно, а вот Теона спит с любимой игрушкой и берет ее в путешествия».