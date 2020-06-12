Песков: «Путин, в хорошем смысле, трудоголик. Он работает круглые сутки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы юнармейцев в ходе акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!". «КП» приводит наиболее интересные ответы.

У ПУТИНА НЕ БЫВАЕТ ОТПУСКОВ

- Путин в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно. Глава государства вообще не может делать перерывы, он не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе.

У меня график совпадает с рабочим графиком президента, а рабочий день является ненормированным. Мы иногда начинаем в десять утра, иногда ближе к одиннадцати, но заканчивается рабочий день далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента.

ВСЕГДА ГОТОВ К ПОДВОХАМ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ

- Пресс-секретарь - это человек, который объясняет, в первую очередь, СМИ, что делает президент, почему он это делает, отвечает на те вопросы, которые могут возникать, если что-то непонятно. Потому что ведь когда что-то делают профессионалы, они погружены в тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять.

Вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь это разъяснять. Ну и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на такие попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном. Это не всегда легко, и конечно, трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя. Но это вторично. А главным образом - против президента. А этого допускать нельзя. Поэтому работа такая чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз.

СИЛА В ДУШЕ И ГОТОВНОСТИ К ПОДВИГУ

- Сила российского народа - в русской душе. Причем, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ - он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила. Сила также заключается во внутренней готовности нашего народа к подвигу. Сила в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме. Российский патриотизм, особенно в последние годы, это очень хорошая и положительная характеристика наших людей, которая действительно идет нам только в плюс.

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ В БАСКЕТБОЛ И ОБДИРАЛ ЯБЛОНИ

- В детстве ничего примечательного я не делал. Обычное, как и у всех - и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали.

Я занимался баскетболом, настольным теннисом. Я и сейчас стараюсь форму не терять, и по мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь.

Меня с детства всегда пытались родители приучать как можно больше читать. Наверное, я жалею, что в свое время не читал столько, сколько от меня требовали мои родители.

Когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что просто нет времени читать вдоволь. Вы хотите, но не можете, потому что жизнь закручивает в водоворот.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ МУЖЧИНЫ

- Ум, который формируется из двух составных - природы и образования. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя, чувство юмора должно быть обязательной чертой любого человека. И, наверное, талант. Каждый несет в себе талант. Он просто у кого-то спит, у кого-то пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить.