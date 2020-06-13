Григорию Перельману в его день рождения посвятил свою песню брат Владимира Кузьмина

13 июня – день рождения великого математика нашей современности Григория Перельман, доказавшего «теорему тысячелетия» (гипотезу Пуанкаре). Он отказался от премии в миллион долларов за свое достижение, и продолжает жить затворником в обыкновенной квартире родного Санкт-Петербурга.

Родной брат Владимира Кузьмина Александр со своей гражданской женой и концертным директором Наташей Васиной, воодушевленные самоотверженностью и убеждениями прославленного ученого, гения-отшельника Григория Перельмана, решили поздравить его с очередным днем рождения своей песней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/784708" frameborder="0"></iframe> Ты гомеоморфна..Автор: Александр Кузбмин и Наташа Васина

- Мы - творческие люди, и нас может вдохновить все, что угодно - падающий осенний лист, событие из жизни, а сегодня - Григорий Перельман, странный и самозабвенный затворник. Передаем Григорию Яковлевичу наш музыкальный привет. Специально к его дню рождения мы написали эту песню. Надеемся, он ее услышит и еще раз убедится, что он нужен людям! В нашей песне основные слова в припеве «Отшельники творят..». С одной стороны, что математики, что музыканты в своём роде все по сути отшельники, погружаются в свою «теорию» и доказывают свои гипотезы. А математические или музыкальные, это решает каждый для себя, - заявляет Александр Кузьмин.

- Каждый человек – творец. Творец своего счастья! Каждый для себя что-то открывает. Перельман сделал открытие, а мы открыли для себя Перельмана... Весь мир уже давно привык к тому, что все в этой жизни продаётся и покупается, а он не приемлет продажности, тем более, в таких точных науках, как математика. Он считает, что математика не может быть совместима с ложью, ведь любой точный и правильный расчёт - это истина. И истина нашей жизни без лжи, - рассуждает Наталья.

Наталья Васина и Александр КузьминФото: Личный архив героя публикации

- Я писал музыку, Наташа текст. В ее тексте целая трактовка открытия Перельмана «Ты гомеоморфна трехмерной сфере». Я долго не мог выговорить это слово «гомеоморфна».

- В словах песни математические утверждения доказательства и открытия Перельмана. Когда я вникла в суть его открытия, я поняла, что в нашей жизни и вокруг нас многие вещи гомеоморфны - это когда есть начало и конец, которые соединением между собой рождают некоторую «плоть» в трехмерной сфере. Мяч без дырки, например, и так далее.. Причем, эта прямая с началом и с концом может быть совсем не прямой, а кривой. Когда ты ее крутишь и гнёшь, как ты хочешь, то ты получаешь свою форму без дырки, одно целое тело, мяч может стать овалом, например. Если перенести эти понятия «гомеоморфности» в нашу прекрасную жизнь, то все мы гомеоморфны! - говорит Наталья.

- А доказывать теоремы в жизни приходится всем! Вот я в песне и пою, что докажу все теоремы, и сам себе срежиссирую свою жизнь «нарисую любовь на листочке, точно расставляю касания точки», - считает Александр Кузьмин. - Музыка возникла в голове сама, и я с удовольствием трудился над ее аранжировкой, стараясь передать настроение. Григорий Перельман - молодец, я не думал, что остались ещё те, кто ради своего принципа справедливости могут отказаться от соблазна огромной кучи денег. Но Перельмана, видимо, не купить. Стоит задуматься…

- Мы с удовольствием писали песню и отложили все дела, когда ею увлеклись. Надеемся, что те, кто послушает наш дуэт, тоже для себя что-нибудь откроют, какое-нибудь маленькое открытие, - вторит Наталья. - Удивительно, но когда мы стали записывать композицию, наше настроение свалилось в какую-то сказку, и мы представили себя волшебниками, почти теми, кто творят миры, почти математиками. На самом деле, каждый из нас математик - режиссёр своей жизни и своей сказки. Мы хотим пожелать слушателям прекрасного настроения, имениннику Григорию Перельману – вдохновения. Вселенной нужны математики! Благодарим «Комсомольскую правду» за возможность передать наш маленький творческий привет Перельману! Творите, и будьте счастливы!