2020-06-13T23:33:36+03:00
Общество

Дистанционные уроки сказались на здоровье школьников: прямая онлайн-трансляция обсуждения

В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперты расскажут о том, как правильно использовать гаджеты в процессе учебы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дистанционные уроки сказались на здоровье школьниковДистанционные уроки сказались на здоровье школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» в программе «Родительский вопрос» в воскресенье, 14 июня, совместно с экспертами обсудим последствия периода вынужденных дистанционных уроков для здоровья детей и взрослых, а также проект «Гигиенические нормативы и специальные требования к организации работы цифровой школы».

Последствия дистанционки : онлайн-трансляция.Как на здоровье детеи и учителеи сказались два месяца дистанционного обучения? Как правильно использовать гаджеты в процессе учебы? Обсуждаем со специалистами в эфире программы Родительскии вопрос

Разобраться в этих проблемах помогут заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Исааковна Степанова, а также Олег Александрович Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.

«По моим сведениям, из школ начался отток стажированных учителей - зрение, нервная система. То же самое у школьников. Плюс слух (!): наушники. Ничего удивительного исходя из состава оборудования и способов эксплуатации...» - рассказал специалист

В ходе программы эксперты и ведущие обсудят не только как на здоровье детей и учителей сказались два месяца дистанционного обучения, но и как правильно использовать гаджеты в процессе учебы.

Программа выходит на Радио «Комсомольская правда» по воскресеньям с 11 до 12 по московскому времени. В столице частота 97,2 fm.

ИСТОЧНИК KP.RU

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