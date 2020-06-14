«Алла Борисовна в шоке»: Невестка Пугачевой разделась ради откровенной съемки

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже три года счастливо женат. Его жена Алена Краснова – редкая красавица, в чем постоянно убеждаются подписчики ее Инстаграма. Алена – модель, часто снимается в фотосессиях. Кадрами из последней съемки девушка решила поделиться на своей страничке. Снимки оказались неожиданно пикантными: на фото 23-летняя супруга Преснякова позирует в одних трусиках, прикрыв грудь широкополой шляпой.

- Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах - 6 кг за время карантина, - кокетливо сообщила Алена.

Подписчики, впрочем, никаких лишних килограммов на снимках не разглядели: девушка выглядит стройной, подтянутой и очень сексуальной. Красивые фото супруги оценил и Никита Пресняков.

alenaakrasnova Мне несвои ственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина Спасибо моеи любимои @nastyaafed за такие кадры Какая фотография нравится больше?

- Не промахнулся с женой, конечно, - написал он в комментариях.

Неизвестно, видела ли откровенную съемку бабушка Никиты Алла Борисовна, и что она сказала по поводу пикантной фотосессии Алены. "Алла Борисовна будет в шоке", - шутят фолловеры. В комментариях они забрасывают молодую супругу Преснякова комплиментами и уверяют, что фотографии выглядят красиво и абсолютно не пошло.

- Жизнь - это одно мгновение! Пока молоды, и у вас от бога такая красота, пусть все смотрят и завидуют! – считает одна из подписчиц.

Алена позирует топлесс. Фото: Инстаграм.

Во время карантина Никита и Алена жили в подмосковном доме, принадлежащем Пугачевой. Впрочем, без дела Пресняков-младший не сидел: В мае у него вышел клип на новый сингл «Тень» (Никита, напомним, солист группы Multiverse). Премьеру поддержала его знаменитая бабушка, похваставшись талантами внука в соцсетях.

В прошлом году Никита Пресняков стал героем программы Лера Кудрявцевой «Секрет на миллион»: музыкант рассказал телеведущей о своей семейной жизни довольно интимные вещи – например, о первом сексе со своей будущей женой. Никита стал первой любовью Алены, которая закончилась законным браком. Пара сыграла свадьбу после четырех лет отношений.

Поклонники забросали жену внука Пугачевой комплиментами. Фото: Инстаграм.

Никита начал встречаться с Аленой Красновой, когда девушке было всего 17 лет, она еще училась в школе. Пресняков два года ждал того момента, когда его подруга созреет для интимных отношений. Ради юной возлюбленной Никита, который старше Алены на шесть лет, добровольно отказался от секса – он считал, что у них все должно произойти в тот момент, когда девушка будет сама готова к этому.

- В плане секса я ждал, пока она сама не сказала, что готова. Два года мы терпели, - рассказал внук Пугачевой. - У меня очень большая сила воли, и если я ставлю какую-то цель, то я ее достигаю, - признался Никита. - У нас с Аленой в первый раз все случилось спланировано, аккуратно и романтично. Алена очень переживала!

alenaakrasnova Мы уже целый месяц на даче в изоляции И в этом определенно что-то есть

Алена поначалу сомневалась в своих чувствах к Никите. Ей казалось, что у них все происходит слишком быстро. К тому же ее смущала шестилетняя разница в возрасте. Внук Пугачевой и его будущая жена познакомились, что называется, по-соседски: дачи их семей расположены рядом, Алена из обеспеченной семьи. Как и Никита, его возлюбленная была творческой натурой: увлекалась гимнастикой, занималась танцами в студии Аллы Духовой «Тодес» и училась в музыкальной школе.

Никита также рассказал, почему он не торопится сделать Аллу Борисовну прабабушкой: по словам музыканта, они с Аленой не спешат заводить детей, потому что пока хотят встать на ноги и пожить для себя.