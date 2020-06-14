Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 14 июня 2020: 1477 человек заболели за сутки

Новые данные от столичного Оперштаба по ситуации с COVID-19. За последние сутки в Москве инфекцию подтвердили у 1477 москвичей.

- Более трети заболевших болеют коронавирусом без симптомов, - говорится в официальном сообщении штаба.

А вот число людей, переболевших инфекцией, растет. Свежие цифры накануне озвучила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова:

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 133 пациента. Всего число людей в столице, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека.

В столице, напомним, продолжают постепенно снимать ограничения по карантину. Режим самоизоляции и пропускной режим остались в прошлом. Вернулись к работе парикмахерские, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству и салоны красоты. В привычном режиме работает каршеринг, киностудии, научные институты. Впереди (с 16 июня) открытие стоматологических клиник, библиотек, рекламных агентств, музеев, выставочных залов. Еще позже откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.

В Москве по-прежнему можно пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

Желающие сдать плазму крови (те, кто выздоровел) могут позвонить по телефону «горячей линии» 8 (495) 870-45-16 (она работает каждый день 9.00 до 19.00).