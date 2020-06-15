2020-06-15T14:07:51+03:00
Спорт

С российских атлетов требуют 5 млн долларов за допуск к стартам

Свыше 600 наших спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Сергей КИРИЛЛОВ
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Эдуард Безуглов. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЭдуард Безуглов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Только за допуск российских легкоатлетов к стартам в нейтральном статусе, Международная федерация легкой атлетики (IAAF) требует с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 5 млн долларов.

В выходные в ВФЛА прошла видео-конференция, на которой вице-президент федерации Эдуард Безуглов (известен, как врач сборной России по футболу) заявил, что более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила. 90 человек из них дисквалифицированы пожизненно.

Больше всего нарушителей (70 атлетов, из 300 проверенных) выявлено в Москве. На втором месте идет Мордовия (45), где существовала знаменитая школа по спортивной ходьбе, далее расположились Санкт-Петербург и Свердловская область.

То есть работа по чистке своих рядов идет полным ходом. Но на сегодняшний день главной проблемой является то, как вернуть на международную арену чистых спортсменов. IAAF требует с российской федерации 5 млн долларов только за то, чтобы закрыть "дело Лысенко". (Старое руководство ВФЛА, которое разогнали, подделало документы о сдачи проб прыгуна в высоту Данила Лысенко). И только тогда разговор о допуске двух десятков российских спортсменов, да и то только в нейтральном статусе, будет продолжен. А если РФ не заплатит эту сумму до 1 июля, то размер долга увеличится вдвое. О снятии дисквалификации с ВФЛА речь даже не идет.

- Что касается 5 миллионов – это тот большой долг, который достался ВФЛА в наследство. Причем там не только 5 миллионов, но и другие суммы могут фигурировать. Президент федерации (Евгений Юрченко) ведет постоянный поиск этих средств. Как только будет понятно, успешен он или не успешен, Евгений Валерьевич об этом сообщит, – сказал Безуглов в эфире youtube-канала «Нелегкая атлетика».

Напомним, что за два дня до этого президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские легкоатлеты стали заложниками ситуации. А международная федерация, которая теряет спонсоров и испытывает большие финансовые проблемы, пытается закрыть дыры за счет российской стороны. Только по открытым данным за два последних года видно, что IAAF имеет долг в 20 млн долларов.

Остается констатировать, что в тот момент, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, международные спортивные чиновники практически занимаются вымогательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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