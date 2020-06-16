В Краснодаре появится один из крупнейших логистических центров Wildberries

15 июня, в Краснодаре был дан старт строительству регионального логистическо-промышленного комплекса компании Wildberries. Важное мероприятие посетили глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Денис Мантуров в своей приветственной речи отметил, что логистический центр станет одним из самых крупных в стране.

– Здесь будут производится товары легкой промышленности и продукты питания. Думаю, этот механизм стает востребованным и в дальнейшем. Площадка может быть использована для производства экспортно ориентированных продуктов. Краснодарский край – житница, у него для этого есть все возможности. Хочу поблагодарить за поддержку проекта Вениамина Кондратьева и Владимира Устинова, – сказал министр.

Глава региона в своих соцсетях также коснулся важности строительства нового комплекса. Его появление даст новый импульс развития города. Плюс, реализация проекта повлечет за собой и развитие транспортной инфраструктуры Краснодара. Стоимость работ оценивается в 8 млрд рублей.

«Он станет одним из крупнейших логистических центров Wildberries и самым большим – за пределами Московской области. Край приобрел еще одного стратегического партнера. Благодаря такому сотрудничеству у кубанских производителей появятся новые возможности для выхода на российский и мировой рынок», - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Татьяна Бакальчук сообщила, что логистические центры строятся по всей стране, но краснодарский имеет особое значение.

– Надеемся через год пригласим первых резидентов, которые смогут производить одежду, обувь. Им будет проще решать логистические вопросы. Рассчитываем, что край поможет расширить нашу линейку продуктов питания, – объяснила свою позицию гендиректор. – Кубань занимает третье место по продажам по стране. За последнее время количество кубанских товаров, которые продаются через нашу площадку увеличилось в 3,5 раза. Наш проект в целом связан с развитием экономики и предпринимательства. Я рада, что можем представить возможность развиваться и выходить на международные рынки.

Уже в в июне этого года Wildberries планирует начать строительные работы на территории Восточной промышленной зоны в Краснодаре. Компания намерена возвести промышленный парк из двух корпусов. В рамках первой очереди появится коворкинг и производство товаров легкой промышленности. Размер инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб. Благодаря реализации проекта будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Запуск первой очереди площадью 25 тыс. кв. метров ожидается в 2021 году.