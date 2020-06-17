2020-06-16T17:13:06+03:00
Общество

Не лучше, чем тюрьма: Историку Олегу Соколову, расчленившему возлюбленную, грозит пожизненное лечение

Начинается суд над убийцей 24-летней студентки из Санкт-Петербурга
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Соколов, по словам очевидцев, был жесток и к людям, и к животным.Соколов, по словам очевидцев, был жесток и к людям, и к животным.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Многие продолжают следить за судьбой 63-летнего историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Напомним, известного в Санкт-Петербурге человека, профессора, преподавателя Санкт-Петербургского университета, кавалера ордена Почетного легиона Олега Соколова поймали осенью прошлого года в реке Мойке. У мужчины был рюкзак, в котором оказались две женские руки. Задержанный признался в том, что в ночь на 8 ноября убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко.

Настя последние пять лет жила вместе с профессором. Следствие установило, что Соколов после ссоры четыре раза выстрелил в девушку из обреза мелкокалиберной винтовки. В его квартире обнаружили голову погибшей. Историк постепенно выкидывал части трупа в реку Мойку прямо перед своим домом.

Написал роман и просился домой

Сейчас Соколов по-прежнему находится в СИЗО Северной столицы. Следствие по делу историка завершено. Соколову предъявлено обвинение в убийстве и хранении оружия. Свою вину он признал.

Сообщалось, что Олег Соколов в изоляторе трудится над романом, который посвятил погибшей от его рук Анастасии.

- Да. Роман написан, - подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев. - Собираемся передать его потерпевшей стороне.

Видимо, имеются в виду родители Насти Ещенко.

Когда началась пандемия, Соколов попросился из изолятора домой.

- Мы просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, - сказал «КП» адвокат Соколова. - Суд отказал в жалобе.

«Будет сидеть на лекарствах»

В начале года Соколова привозили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Центре социальной и судебной психиатрии им. Сербского. В больнице он провел месяц. Соколов и его защита настаивали на том, что историк пребывал в состоянии аффекта в момент убийства.

Как сообщил «КП» наш источник, обвиняемый в Институте имени Сербского пытался симулировать невменяемость.

- Это был единственный способ уйти от тюрьмы, - сказал наш источник. - Однако он признан вменяемым. Как сказано в заключении, «с индивидуальными особенностями, имеются психические расстройства». Психиатры предусматривают Соколову вариант - принудительное психическое стационарное лечение под круглосуточным наблюдением. Совсем от наказания он не уйдет.

- В момент убийства он был вменяем, - рассказала «КП» психиатр Анна Амбарцумян. - Осознавал, что делает. Это не проявление аффекта, на чем настаивала его защита. Он четко понимал, что убил и что нужно скрыть следы преступления, пытался это сделать. Невменяемость - состояние, при котором человек не осознает опасности своих действий. Это не про Соколова.

В Петербурге, когда его только арестовали, Соколов вел себя так, как будто ничего и не произошло. Да, он плакал, говорил, что раскаивается. Но на самом деле ни капли сожаления у него не было. Уникальный персонаж.

Профессор убил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки. Фото: Соцсети.

Профессор убил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки. Фото: Соцсети.

Не единственное преступление?

- Я видела его дело, думаю, это не первое преступление Соколова, - говорит психиатр Анна Амбарцумян. - Выяснилось, что до Анастасии Ещенко у него была любовница, которую он изводил, избивал, утюгом лицо ей чуть не прожег. Обещал убить.

Девушка была запугана. Только когда его поймали, рассказала о себе. Боюсь, были и другие эпизоды, которые так и не раскрыты. Я не верю в его раскаяние. Слезы его напоказ. Он истероид и психопат. Ни капли не жалеет о том, что сделал.

- Из чего состояла психолого-психиатрическая экспертиза?

- Это комплексное исследование. В Центре имени Сербского психолог, психиатр, нарколог разговаривали с ним о жизни, о его детстве, семье, обо всем на свете. Смотрели за его мимикой, реакциями: как он отвечает, как держится, куда смотрит - все это фиксируется. Проходит каждого специалиста по отдельности, а потом врачебную комиссию. Если человек пытается симулировать, это с первой же минуты поймут.

Случай Соколова непростой, все тщательно изучали, перепроверяли.

Экспертиза о вменяемости очень точная, сомнений в ней не может быть. Если в заключении Соколову написали, что он вменяем, значит, это так.

- В Институте Сербского сказали, что он нуждается в принудительном лечении…

- Да. И суд может прислушаться. Допускаю, вынесет приговор о принудительном лечении (возможно, пожизненном) в психиатрической больнице.

Очень наивно полагать, что это лучше, чем тюрьма. Я знаю кухню изнутри, пациентам там несладко. Держат в ежовых рукавицах. Ровно так же, как и в тюрьме. Чтобы пациент ни говорил, его просто не слышат. Никаких поблажек. Довольно жестокие отношения между пациентами. Есть изолятор. Каждую ночь что-то происходит...

- То есть Соколову там будет тяжело?

- Думаю, да. Вне зависимости от того, куда он попадает - в тюрьму или на принудительное лечение, его историю знают…

К СЛОВУ

Всерьез считал себя «реинкарнацией Наполеона»

- Соколов вменяем, но у него есть психические отклонения, - продолжает эксперт. - У него, к примеру, бред величия. На полном серьезе считал себя «реинкарнацией Наполеона». И старался воплотить как можно больше элементов жизни Бонапарта в своей.

Балы устраивал, битвы, сражения. Причем заставлял людей с настоящим оружием биться. Я лично знаю человека, который учился у Соколова, и историк его заставлял драться с настоящим оружием. И он бился. Боялся: «Если я сейчас уйду отсюда, то как это отразится на моем дипломе?»

Студенты Соколова рассказывали, как он дрался, швырял в них учебники, распускал руки. Вел себя развязно. Студенты молчали о его неадекватном поведении, потому что никто не хочет плевать против ветра.

- А вылечить Соколова можно?

- Нет. Он должен до конца жизни сидеть на лекарствах. При этом, заметьте, Соколов всеми силами старается привлечь к себе внимание - это следствие бреда величия. Знаю, что он уже написал книгу, которую посвятил этой девочке. «Так сильно любил, что убил». Он циничен. И ни о каком прощении речи нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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