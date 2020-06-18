2020-06-18T11:31:06+03:00
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки

Выступление президента можно ожидать накануне голосования
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Выступление президента можно ожидать накануне голосованияВыступление президента можно ожидать накануне голосованияФото: REUTERS
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Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили два информированных источника.

- Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию, - рассказал собеседник агентства. - Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня.

Неизвестно, будет ли это отдельное телеобращение или произойдет, как уже было несколько раз в последние месяцы, во время одного из президентских мероприятий. Как нет пока определенности и с датой.

- Среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования, - заявил собеседник агентства. - Тему изменений в основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня.

Надо заметить, что без обсуждения и даже разъяснения темы поправок не обходится практически ни одно мероприятие главы государства в последнее время. Даже в своей речи на церемонии награждения Героев Труда в День России Путин упомянул предстоящее голосование. Но очевидно, в обществе есть запрос на личное обращение президента отдельно по этой теме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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