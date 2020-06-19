2020-06-19T13:11:28+03:00
Экономика

Новые правила расчета больничных и детских с июня 2020: нет дохода — приплатят за тяжелый климат

С 19 июня 2020 года минимальные пособия в «северных» районах будут выплачиваться с учетом местной надбавки. Рассказываем о новых правилах расчета больничных и детских
Елена ОДИНЦОВА
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С начала 2020 года минимальный размер больничного рассчитывался, исходя из 398,79 руб. в деньС начала 2020 года минимальный размер больничного рассчитывался, исходя из 398,79 руб. в деньФото: Мария ЛЕНЦ
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С 19 июня 2020 года в России действуют новые правила расчета больничных, а также детских пособий - по беременности, родам и уходу за ребенком. Такие поправки внесены в закон об обязательном социальном страховании.

Новшества затронут тех, кто, во-первых, в последние два года не имел заработка или зарабатывал очень мало — ниже федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). А во-вторых, живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним — где применяются «северные» надбавки к зарплате.

Что теперь поменяется?

Размер пособия для таких граждан будет рассчитываться, исходя из федерального МРОТ (это с 1 января 2020 года 12 130 рублей), увеличенного на «северный» коэффициент. Раньше надбавки не учитывались.

Чтобы было понятнее. С начала 2020 года минимальный размер больничного рассчитывался, исходя из 398,79 руб. в день (так получается при нынешнем МРОТ). Теперь в регионах, где, допустим, установлен «северный» коэффициент 1,2 (это, например, Хабаровск с большей частью Хабаровского края или большая часть Амурской области), расчет будет из 478,55 руб. Разница ощутима. А ведь есть еще и регионы типа Чукотки, где исходная для расчета цифра удвоится.

Кроме того, по новым правилам, размер пособия по уходу за ребенком во всех случаях не может быть ниже минимальной планки в 6 752 рубля — даже если счастливая мама до отпуска по беременности была занята неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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