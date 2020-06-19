Ночной тест онлайн-голосования собрал почти 10 тысяч москвичей

Москвичи активно поддержали идею тестирования электронного голосования. Ночью, оставив сон и прочие дела, проголосовало 10 тыс человек, а к утру пятницы цифра выросла практически в шесть раз. На момент сдачи заметки проголосовало почти 60 тыс избирателей.

Всю ночь 19 июня систему испытывали высокими нагрузками сами разработчики, однако она справилась с задачами без сбоев, приняв и обработав голоса тех, кто решил поучаствовать в тесте в темное время суток.

«Чтобы убедиться, что система работает слаженно, нужно посмотреть, как пройдет ночь. Потому что система не выключается, и человек может проголосовать в любое время суток», – сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух.

Голосование завершится 19 июня в 20:00, затем будут соединены 5 частей ключа, и расшифрованы результаты. Ранее ключ шифрования для тестового голосования разделили на пять частей. «Хранителями» этих ключей стали Илья Массух, представители движения «Голос», Мосгоризбиркома, ТИК ДЭГ и ЦИК.

Более того, минувшей ночью система онлайн-голосования испытала дополнительные нагрузки. Причем, «бомбардировали» ее не хакеры, а сами разработчики. Это было необходимо, чтобы проверить разные сценарии ее работы при сбоях и отладить процесс обеспечения голосования при возможных критических нагрузках. Впрочем, никаких сбоев при «атаке» на систему не обнаружилось.

Эксперты высоко оценили идею и реализацию системы электронного голосования.

«Это комфортно и удобно, я сам зарегистрировался на Госуслугах за пять минут, за минуту принял участие в тестировании, - отметил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. - По экономии времени и энергии это просто грандиозный подарок. Плюс надо понимать, что за этим будущее. Все идет к тому, что мы будем голосовать через свои смартфоны. Привязав, верифицировав и так далее. Это позволит привлечь новые группы граждан, которые традиционно либо не хотели ходить, либо ленились, либо по каким-то еще причинам не голосовали. Это серьезно изменит политический ландшафт, потому что новые группы электората, которые раньше никто не считал, смогут принять участие в выборах. Это очень хорошо. Повышение гражданской активности всегда на пользу».

Напомним, пробное голосование – своеобразная репетиция электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ – продлится до 20:00 19 июня на сайте 2020og.ru. Поучаствовать в нем могут москвичи, которые зарегистрировались в качестве «электронных избирателей» на сайтах mos.ru или gosuslugi.ru. Им предлагается ответить на вопрос: что сейчас важнее для столицы – зеленые насаждения или дополнительные парковки.