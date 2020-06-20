В Москве можно оплачивать гамбургер лицом и продавать роботам золото

Робот-ломбард

Называется Custody Bot — дословно «бот для хранения». Аппарат напоминает вендинговый шкаф, в котором продают чипсы и газировку. Только его начинка в сотни раз сложнее. Кладешь в отсек изделие из золота — монету, кольца, серьги, цепи, кулоны или слитки. Внутри датчики, которые анализируют точный состав и вес. На все уходит четыре минуты. После этого робот выдает цену. Согласны — тогда деньги переведут на карту.

Внутри робота 100 ячеек, куда он складывает драгоценности. В них они остаются, пока владелец не выкупит залог, либо не придет новый покупатель. Кстати, разработка российская. Но у нее есть американские аналоги. Пока автомат один, но в будущем обещают поставить такие во многих отделах сети. Принимает только золото без вставок.

Custody Bot - робот-ломбард.

Ресторан с роборукой

В районе Бутырской открывается фастфуд, в зале которого практически не будет сотрудников. Процесс получения картошки фри и наггетсов максимально инновационен.

Вместо касс — сенсорные панели. Такое практикуют давно, но тут пошли дальше: электронные киоски фотографируют лицо. Вашу физиономию прибор впредь будет соотносить с банковской картой и при будущих посещениях можно натурально платить улыбкой. Программа запомнит, что вы, например, заказываете сок, а не газировку и будет предлагать этот напиток в первую очередь.

От идентификации можно отказаться. По старинке рассчитаться мобильником или картой. Наличку тоже принимают. Но если я не хочу, чтобы кто-то хранил мое фото? Или придет похожий на меня человек — получается, он сможет заплатить моей картой?

— Система сохраняет ваше лицо, только если вы подтверждаете это. Идентификация построена на принципах анализа расстояния между глазами, высоты скул и пр. У каждого совокупность этих точек уникальна, поэтому система безошибочно определяет посетителя. Система сохраняет именно набор уникальных точек, не ваше фото. Из полученного цифрового кода нельзя «собрать лицо» обратно, — объяснил «КП» директор по инновационным информационным технологиям KFC по региону Россия, СНГ, Центральная и Восточная Европа Дмитрий Агеев.

На кухне работают люди. Поднос с вашим заказом движется по конвейеру, а в конце его хватает роборука и помещает в ячейку. Подходите к ней, сканер определят ваше лицо и отпирает дверцу.

Поднос с вашим заказом движется по конвейеру, а в конце его хватает роборука и помещает в ячейку.

Фиджитал-банк

Английским термином phygital называют сочетание цифрового и физического. Первое отделение такого банка открылось на Маросейке. Если ранее вы дали банкирам добро на использование своей биометрии, то при входе лицо просканирует камера. К сотрудникам улетят ваши данные: кто вы, какими продуктами банка пользуетесь и что вам может быть интересно.

В этом отделении не будет бумаги, привычных стоек и столов, куда клиенты приходят за консультацией. Все документы сохранят в вашем смартфоне через приложение. Общение проходит на диванах или за столиками как в кафе.

В подъезд пустит нейросеть

Проект пока установили в паре новостроек одного крупного застройщика. Дескать отныне никаких ключей и кодов от домофона. Нейросеть отсканирует ваше лицо и пустит в подъезд. Вы спросите: «при чем здесь нейросеть, когда такое проделывает любой современный смартфон?». В компании говорят, что программа научена отличать живое лицо, от фотографии.

Магазины без кассиров

Пару лет как российские супермаркеты предлагают альтернативу кассами — не хочешь стоять очередь, иди в зону самообслуживания и пробивай все сам. Только там над тобой стоит грозная тетя охранник, а терминал обязательно затупит на каком-нибудь товаре. Однако ритейл не сдается.

В подмосковном Долгопрудном год идет эксперимент по работе магазина без кассиров. Доступ в него пока только для сотрудников сети. Попасть внутрь можно, показав QR-код на смартфоне. Из персонала в таких только уборщица и мерчендайзеры, что раскладывают товар. Но уборщиц в перспективе можно заменить роботами-пылесосами. А мерчендайзеров — роборуками. Правда, случится это нескоро. Есть и действующие магазины без сотрудников от другой сети. Но они находятся внутри крупных гипермаркетов, так что за ними все равно следят.

КСТАТИ

Какие еще технологии ждут в ближайшем будущем

Микромаркеты в подъездах. Это торговые автоматы, но не с чипсами и орешками, а нормальной едой. Уже ставят в престижных московских домах. Всю продукцию можно потрогать перед покупкой.

Такси без водителя. Через десяток лет мы останемся без историй в духе «Да это мое хобби, я вообще-то бизнесмен, просто дома скучно». Возить нас будут машины на автопилоте.

Метро без машинистов. В московской подземке начинают убирать смотрящих за эскалаторами. Поезда без машинистов давно ходят в Пекине, Париже и Дубае. В 2020 в столичном метро тоже планируют испытать первые беспилотники. Правда, первое время в кабине все же будет сотрудник. Сложность в том, что беспилотникам нужны больше промежутки между поездами.

Роботы-курьеры. Такой ездит по Сколково, развозит документы. Когда получится сделать технологию максимально дешевой и антивандальной — ждите на улицах городов.

Обучение через VR. Уже используется, но пока не массово. Разработка реалистичных программ стоит дорого. Надеемся, что медикам виртуальная реальность не заменит реальное обучение.

МНЕНИЕ «ЗА»

Станислав Косарев, директор Института информационных технологий университета «Синергия»

Цель «Умного города» - сделать жизнь комфортной и безопасной, снижая издержки. В идеальном городе будущего технологии образовывают единую экосистему. Однако чаще всего люди видят угрозу и чувствуют себя неспокойно в бурно меняющемся мире. Боятся потерять работу, остаться не удел. Цифровые компетенции сейчас являются новой грамотностью, важнейшим навыком для всех, наряду с умениями читать, писать и считать.

Нужно понимать, что основная задача технологий, того же искусственного интеллекта и тотальной роботизации — снять рутину, механическую работу и оставить человеку больше пространства для творчества, самореализации. Это ли не прекрасно?

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Ильинская Екатерина, урбанист, социолог, делегат ООН от РФ по вопросам умных городов

— Дороже нефти и золота в новом мире данные. Их владельцем должно стать государство и крупные корпорации. Тесты показали, что мы к этому не готовы. Сбор данных для цифровых пропусков уже вызвал протест. Без уверенности в тотальной кибербезопасности промышленная революция невозможна.

Благо ли умный мир, где роботы и автоматизированные процессы должны упростить жизнь? Скорее нет, чем да. Автоматизация процессов приводит к большему социальному расслоению, сокращению рабочих мест.

Стремление к футуристическому образу из голливудских фильмов заставляет забыть о более серьезных проблемах: дисбаланс города и деревни, вымирание малых городов. Умный мегаполис бесполезен в мире с границами, поскольку может существовать только в условиях открытой экономики. Текущий кризис показал значимость провинций, подогрел интерес к внутреннему туризму и локальным культурам.