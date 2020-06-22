Чемпионка мира по стрельбе умерла после тяжелых родов в 30 лет

Сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович ушла из жизни в 30-летнем возрасти. За жизнь спортсменки после тяжелых родов боролись врачи три недели, но их усилия не помогли спасти ее жизнь. Здоровью ее ребенка, при этом, ничего не угрожает.

На последнем для нее чемпионате Европы, который прошел в Польше в феврале 2020 года, она выиграла две золотые медали в стрельбе - в личном и командном зачете. Высшим ее достижением является победа на чемпионате мира 2014 года. Она принимала участие в двух Олимпиадах - 2012 и 2016 годов, где занимала седьмое место.

В личном блоге в соцсетях спортсменка не спешила делиться подробностями личной жизни. Больше она говорила только о своих спортивных результатах и достижениях. Однако же подписчики ее Инстаграма оказались шокированы этой новостью и спешат принести соболезнования близким:

- Дай Бог близким пережить эту потерю, здоровья ребенку! - гласят слова поддержки в адрес спортсменки и ее близких.