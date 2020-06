Раскрыт секрет самого загадочного симптома COVID-19

В начале пандемии мало кто принимал всерьез жалобы жертв коронавирусной нфекции на потерю обоняния. Медики посмеивались и относились к подобным свидетельствам примерно так же, как их коллеги – здравомыслящие ученые - к сообщениям очевидцев НЛО.

Но уже в апреле нынешнего года было доказано: в том, что люди внезапно перестают ощущать запахи, и в самом деле виноваты вирусы SARS-CoV-2, вызывающими COVID-19. Об этом сообщили авторы исследования - французские медики - в статье под названием Sudden and Complete Olfactory Loss Function as a Possible Symptom of COVID-19. Однако почему исчезает обоняние, оставалось непонятным. Разобраться удалось совсем недавно. Секрет самого загадочного симптома коварного заболевания поддался британским ученым из Лондонского университета (University of London) и Университета Рединга (The University of Reading). В чем там дело, изданию The Conversation рассказали Симон Гейн (Simon Gane ) и Джейн Паркер (Jane Parker), которые, образно выражаясь, глубже всех вникли в суть происходящего – отыскали причину феномена не в носу, а в мозгу. Ведь носы пациентов, потерявших обоняние, как правило, были чистыми – без насморка. И ничем физически не препятствовали нормальному восприятию запахов.

Сканы, полученные с помощью компьютерных томографов, продемонстрировали: нюх отшибает воспаление в обонятельной расщелине - небольшой области, расположенной высоко в крыше носа. К ней примыкают обонятельные нейроны. Но воспаление провоцируют отнюдь не они, а так называемые сустентакулярные клетки – те, на которые эти нейроны держатся. Первым делом коронавирусы заражают и поражают именно их.

Нюх отшибает воспаление, возникающее там, где обнятельный нерв примыкает к наружней крыше носа.

По мере того, как иммунная система расправляется с инфекцией, воспаление спадает. И обоняние возвращается – часто столь же внезапно, как и пропадало.

В тяжелых случаях поражение перекидывается и на нервные клетки – те самые обонятельные нейроны. И тогда нюх пропадает надолго. Восстанавливается медленно по мере регенерации обонятельных нейронов из стволовых клеток, запас которых имеется в слизистой оболочке носа.

Процесс восстановления иной раз может сопровождаться искажением обоняния – паросмией. Это когда нечто хорошо знакомое начинает «пахнуть» иначе. Кофе, к примеру, канализацией, сигаретный дым – подгоревшей манной кашей.

КСТАТИ

Повреждение обоняния – нехороший знак

Люди, которые стали с трудом различать запахи, не задерживаются на этом свете. Как правило, умирают в течение ближайших пять лет. Такой, мягко говоря, неожиданный результат дали исследования, проведенные в Медицинском центре Университета Чикаго (University of Chicago Medical Center) еще в 2014 году - задолго до того, как появился зловредный SARS-CoV-2, поразивший человечество COVID-19.

Ученые обследовали 3005 пожилых американцев - мужчин и женщин - в возрасте от 57 до 85 лет, работая в рамках национального проекта в области здравоохранения (National Social Life, Health and Aging Project). В числе прочих испытуемые проходили тесты на обоняние. Должны были различить и назвать пять ароматов, которые источали специальные палочки, напоминавшие фломастеры. Они пахли мятой, рыбой, апельсином, розой и кожей.

У трех четвертей обследованных обоняние было в порядке. Они верно распознавали запахи: 46 процентов - пять запахов из пяти, 29 процентов - четыре из пяти. Это считается нормальным.

Примерно 20 процентов затруднялись: узнавали по два-три запаха из пяти. Это средний показатель. Около 4 процентов едва распознавали один запах. И чуть больше процента обследованных вообще ничего не унюхивали. Тесты были проведены в 2006 году. В 2011 ученые вновь обратились к их участникам. К этому времени, то есть, за пять лет, умерли 430 человек. И оказалось, что максимальные потери, не зависимо от возраста, понесли те, у которых обоняние было серьезно нарушено. Эта – «проблемная группа» недосчиталась 39 процентов своих членов. Для сравнения, из числа людей со средними показателями смерть унесла 19 процентов, а среди тех, у кого было нормальное обоняние, скончались лишь 10 процентов.

- Конечно, сама по себе утрата обоняния не приводит к смерти, - рассказывал руководитель исследований профессор Джайант Пинто (Jayant M. Pinto), но сигнализирует о ее приближении, свидетельствуя о том, что в организме что-то пошло неверно.

Что именно пошло неверно, ученые тогда точно не прояснили. Лишь предположили, что проблемы с обонянием каким-то образом связаны с активностью стволовых клеток - указывает на их дефицит. Что, как ныне выяснилось, в какой-то мере было весьма близким к истине. Дефицит приводит к тому, что организм теряет способность к самовосстановлению. А это и кончается смертью.

Но кто знает, может быть первопричина утраты обоняния тоже кроется в какой-нибудь вирусной инфекции, вызывающей воспаление, которое поражает обонятельные нейроны, так, что они не восстанавливаются.

ЦИТАТА В ТЕМУ

Работу малую висок еще вершит.

Но пали руки,

И стайкою, наискосок,

Уходят запахи и звуки…

(Белла Ахмадулина, Прощание)

