«Самая частая просьба от мужчин»: Анфиса Чехова разделась на радость поклонникам

Анфиса Чехова отправилась отдыхать в Сочи: телеведущая вместе с сыном Соломоном поселилась в одном из местных санаториев. Пока ее 7-летний наследник плещется в бассейне, Анфиса загорает рядом в шезлонге. Покрывшись золотистым загаром, Чехова на радость поклонникам решила продемонстрировать его в Инстаграме. 42-летняя отпусница сфотографировалась в эффектном оранжевом бикини, похваставшись аппетитными формами.

- Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделаи те уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики, - кокетливо сообщила звезда.

Под постом Анфисы решили высказаться не только мальчики, но и девочки: «Анфиса, супер! Прекрасная фотография! Девочкам тоже нравится», «Ну какая же фигурка ладненькая», «Фигура – огонь», «Фото супер, прямо спасательница Малибу», - пишут фолловеры.

achekhova Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: Ну, сделаи те уже фото в купальнике

Растаяв от комплиментов, Анфиса решила побаловать мужскую часть подписчиков еще одним снимком в купальнике. На этот раз телеведущая сфотографировалась в синем слитном купальнике. На снимке Чехова загорает, подставив солнечным лучам лицо и длинные ноги. В подписи к фото Анфиса призналась, что за время самоизоляции очень соскучилась по ультрафиолету. Правда, ее немного огорчила прохладная вода в море.

- Как же я мечтала об этом всю весну! Никогда не думала что буду так скучать по загару. В нашем санатории берег галечныи , но детеи это вообще не смущает. Меня тоже, поскольку в море я не купаюсь при такои температуре, на ощупь она градусов 20-23, - рассказала Анфиса.

achekhova Как же я мечтала об этом всю весну!

Одновременно с Чеховой в санаторий заехала еще одна звезда отечественного экрана – Лера Кудрявцева. Лера приехала в Сочи вместе с дочкой Машей. Судя по всему, в санатории обе теледивы отдыхают бесплатно, расплачиваясь за гостеприимство курорта рекламой в Инстаграме. На своей странице в соцсети Лера, как и Анфиса подробно рассказывает о своем отдыхе. Но если Чехова в основном описывает фолловерам красоты отеля, то Лера сосредоточилась на лечебных процедурах.

- Сегодня лежала в йодобромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове « Что там Маша ? Где? Покакала ли? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?» И так всегда, - призналась 49-летняя мама. - Короче продолжаю курс лечения. Я скрытый псих, если чо.

Лера Кудрявцева наслаждается лечебными процедурами. Фото: кадр видео.

Поклонники надеются, что Лера, как и Анфиса порадует их снимком в бикини. Тем более, что после операции по удалению силиконовых имплантов из груди Кудрявцева стала выглядеть еще привлекательнее. Без пышного искусственного бюста она смотрится моложе и естественней. Телеведущая признавалась, что ее новая грудь очень нравится мужу, 32-летнему хоккеисту Игорю Макарову.

- Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, - рассказывала Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись».