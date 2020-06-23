Великая Отечественная война 79 лет назад началась на западе СССР, а закончилась – на востоке

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну японским захватчикам. На следующий день началась Маньчжурская наступательная операция. Она прошла успешно, благодаря чему по японским войскам удалось ударить и на других участках фронта.

Начав наступление 11 августа, части 56-го корпуса к исходу 18 августа овладели приграничными укреплениями и продолжили движение на юг в направлении административного центра Южного Сахалина города Тоёхара (сейчас – Южно-Сахалинск).

На Сахалине состоялась торжественная церемония захоронения двух солдат, которые освобождали остров в августе 1945 года. Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

Параллельно, с 16 по 25 августа, переправленные с континента морские пехотинцы и бойцы стрелковой бригады 16-й армии захватили порты Торо (Шахтерск) и Маока (Холмск) и военно-морскую базу Отомари (Корсаков). 25 августа город Тоёхара был взят. Более 18 тысяч японских солдат и офицеров сдались в плен.

Разгром японских войск на Сахалине предопределил успех Курильской десантной операции, в ходе которой к 1 сентября 1945 года советские войска очистили от противника все Курильские острова, отторгнутые Японией в 1855-1875 годах.

События тех лет оставили после себя на Сахалине памятный след – захоронения советских и японских солдат, а также их военную технику, оружие, одежду и предметы быта. В этой работе применяются современные высокочувствительные металлоискатели и даже беспилотная авиация. Поиск ведут в Смирныховском, Северо-Курильском и Холмском районах.

К сегодняшнему дню поисковики обнаружили останки более 300 красноармейцев. Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

Поиском останков и артефактов на островах занимаются активисты регионального отделения «Поискового движения России». Они ведут большую работу по установлению личности воинов. Раньше это делали с помощью данных на личной одежде и бытовых предметах, а теперь начнут применять еще и современные технологии – будут проводить ДНК-исследования. На счету участников сахалинского отделения «Поискового движения России» 10 установленных имен. Когда личность воина установлена, активисты занимаются поиском их родственников. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат, участвовавший в сражениях за освобождения Сахалина и курил.

К сегодняшнему дню поисковики обнаружили останки более 300 красноармейцев. Вчера на Сахалине состоялась торжественная церемония захоронения двух солдат, которые освобождали остров в августе 1945 года.

Губернатор Валерий Лимаренко на встрече с добровольцами общественной организации «Поисковое движение России». Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

«Очень важно, что поисковики проводят большую работу, чтобы предать земле останки каждого бойца с воинскими почестями. Когда мы 1 июля будем голосовать по поправкам в Конституцию, мы будем голосовать за светлую память, за историческую правду и за неотделимость российских территорий, – отметил во время торжественной акции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В этом году поисковики планируют расширить масштабы полевого сезона. К экспедиции в Смирныховский район присоединятся активисты из других регионов России, которые прибудут на Сахалин в рамках молодежного патриотического слета «ОстроVа 2020». Он пройдет с 30 августа по 4 сентября.