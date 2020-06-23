Мишустин: пациенты смогут лечиться на дому теми же лекарствами, что и в больницах

- Все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления , - обратился к членам правительства премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

Премьер сообщил, что подпишет постановление, которое даст возможность пациентам амбулаторно лечиться теми же препаратами, которые дали эффект во время лечения в больнице.

Принять подобное решение правительство в частности неоднократно просили родители тяжелобольных детей. При попадании в больницы их детям становилось лучше, а дома, не получая нужных лекарств, у детей начинались приступы. После этого ребенка приходилось снова везти в стационар. И так по кругу.

- Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства. И необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты, - заметил Мишустин.

Премьер также рассказал, что будет усовершенствована процедура формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями.

- Делаем ее открытой, чтобы вопросы о включении или исключении льготных лекарств в перечне обсуждались более широким кругом специалистов и с учетом последних достижений фармацевтики. Эта мера позволит повысить эффективность лечения наших граждан, - сказал Мишустин.

Еще одно постановление, подписанное премьером, касается выплаты зарплат в период пандемии, а также льгот для тех, кто трудится на Крайнем Севере.

- Постановление дает людям дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы. Прежде всего должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законодательством, - отметил Мишустин.

Как рассказал премьер, те, кто работает на Крайнем Севере, смогут в 2021 году воспользоваться своим правом на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если не смогли этого сделать в условиях пандемии.

Кроме того, в постановлении оговариваются случаи, когда можно не возвращать работодателю уже полученные в 2020 году, но не использованные из-за коронавируса компенсационные выплаты.

- Речь идет о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул работнику за них деньги, - пояснил Мишустин.