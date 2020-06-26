«Роснефть» активно модернизирует нефтепроводы

«Роснефть» ежегодно вкладывает сотни миллиардов рублей в совершенствование технологий, восстановление природы и защиту экологии. Например, в 2019 году нефтяная компания успешно завершила пятилетнюю программу повышения надежности трубопроводов, что привело к сокращению на 32% количества отказов трубопроводов по сравнению с 2013 годом. Только в 2019 году предприятие направило более 23 млрд рублей на развитие программы, в том числе 14,3 млрд рублей на замену трубопроводов и более 9 млрд рублей на поддержание их эксплуатационной надежности.

МЕНЯЮТ ТЫСЯЧАМИ КИЛОМЕТРОВ

Масштабная программа повышения надежности трубопроводов включает в себя их модернизацию, капитальный и текущий ремонт. По итогам 2019 года произведена замена более 1400 км действующих трубопроводов.

Для повышения надежности нефтяной транспортной системы проводится диагностирование (в том числе внутритрубное), которые позволяет выявлять дефекты трубопроводов на ранних стадиях появления и проводить своевременно их устранять. Применение ингибиторной защиты систем трубопроводов способствует образованию защитной пленки на поверхности металла и, тем самым, снижает скорость коррозии трубопроводов. Для поддержания пропускной способности, предупреждения образования застойных зон и скапливания внутренних отложений производится очистка внутренней полости трубопроводов.

В 2020 году компания запустила новую масштабную программу «Повышение надежности трубопроводов 2020-2025 годы». Участие в программе принимают 28 нефтегазодобывающих предприятий компании. Основные цели:

- уменьшение отказов промысловых трубопроводов на 20% от уровня 2019 года;

- увеличение объемов внутритрубной диагностики для контроля состояния трубопроводов;

- подбор, испытание и внедрение новых технологий, материалов, обеспечивающих защиту от коррозии и отложений;

- разработка и внедрение инструментария для оперативного контроля и анализа за работой и состоянием парка промысловых трубопроводов.

Программа предусматривает реконструкцию 10 тыс. км трубопроводов, а также капитальный и текущий ремонт 7 тыс. км транспортных сетей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ

Компания активно восстанавливает территории "исторического наследия", которые получили урон во время добычи и переработки нефти еще в советский период и во время управления активами предыдущими собственниками. «Роснефть» за последние 2 года инвестировала в охрану и восстановление природы на территории Ханты-Мансийского автономного округа– Югры более 36 млрд рублей. Деньги направлены на рекультивацию земель исторического наследия, развитие системы целостности трубопроводов, совершенствование оперативной системы реагирования, а также повышение эффективности процесса переработки промышленных отходов.

Компания наращивает работу по основным направлениям программы повышения надежности трубопроводной системы в ХМАО – Югре. По итогам 2019 года удельная частота отказов трубопроводов в регионе снизилась на 17,4% относительно показателей предыдущего года, а число отказов сократилось на 14,6%. Общая протяженность действующих промысловых трубопроводов предприятий компании в регионе составляет около 27 тыс. км. (это примерно 32% от общего парка действующих внутрипромысловых трубопроводов предприятия).

В 2019 году общий объем капитальных вложения и операционных затрат компании на повышение надежности трубопроводной системы в регионе составили около 11,8 млрд руб. или порядка 51% от общего объема затрат предприятия на эти цели. Диагностикой и экспертизой промышленной безопасности в ХМАО в 2019 году было охвачено почти 8,5 тыс. км промысловых трубопроводов (рост на 12,5% к показателю 2018 года), ингибированием – более 8 тыс. км промысловых трубопроводов (почти на 600 км больше, чем в 2018 году), около 844 км промысловых трубопроводов реконструировано и отремонтировано.

Компания уделяет особое внимание рекультивации земель. По итогам прошлого года рекультивировала на своих лицензионных участках в ХМАО – Югре более 800 га земель, из которых 763 га исключены из реестра загрязненных. Высокий темп восстановления нарушенных земель на лицензионных участках в регионе каждый год составляет в среднем 400-500 га. Ряд добывающих предприятий компании в регионе, такие как «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и «Варьеганнефтегаз», полностью завершили программу рекультивации земель «исторического наследия». Приоритетное внимание в ходе рекультивации уделяется восстановлению нарушенных свойств и характеристик земель, а также экосистем.

ВЫПУСТИЛИ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ МАЛЬКОВ

До 2024 года «РН-Юганскнефтегаз», крупнейший добывающий актив «Роснефти», направит около 10 млрд рублей на рекультивацию земель. Общие инвестиции «РН-Юганскнефтегаз» в охрану и восстановление природы за два года превысили 15 млрд руб. При этом объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил около 8 млрд руб.

Для повышения экологической безопасности и оперативного реагирования на нештатные ситуации в дочернем предприятии созданы собственные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти и рекультивации земель, при этом качество выполняемых работ контролируется созданным центром супервайзинга рекультивационных работ. В результате площадь загрязненных земель на лицензионных участках «РН-Юганскнефтегаз» за последние три года снизилась более чем на 17%.

В процессе восстановления земель «РН-Юганскнефтегаз» использует современные технологии и внедряет уникальные разработки компании, которые помогают повысить качество информации о состоянии почвы на лицензионных участках. Специалисты компании разработали автоматизированную систему КГИС (корпоративная геоинформационная система) для проведения экологического мониторинга и отчетности. Инвентаризация загрязненных земель проводится методом дешифрования материалов дистанционного зондирования с последующим полевым обследованием земель.

Благодаря применению современных методов экологического мониторинга предприятие располагает максимально достоверной и полной информацией о состоянии земель, которая в полном объеме передается в Природнадзор ХМАО – Югры.

Компания с каждым годом увеличивает темпы восстановления земель в регионе. Для реализации комплексного подхода используется самая современная техника: экскаваторы-амфибии, крупнотоннажные вездеходы, плавающие болотоходы, снегоходы, мини-вездеходы. В рамках мероприятий по восстановлению биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» в 2019 году выпустили почти 9 миллионов мальков ценных и особо ценных пород рыбы (сибирского осетра, пеляди и муксуна). Это - рекорд среди предприятий округа. Инициатива была особо отмечена Федеральным агентством по рыболовству.