"Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике". Юлия Ефимова будоражит фанатов фото в черном купальнике

Лидер сборной России по плаванию, шестикратная чемпионка мира и трижды призер Олимпийских игр Юлия Ефимова на своей страничке в личном "Инстаграме" выложила новое яркое фото. Спортсменка после вспышки пандемии коронавируса оказалась "заперта" в США. Она еще весной готовилась выступить на чемпионате России, с которого шел бы отбор на Олимпиаду.

И вот Ефимова продолжает оставаться в Калифорнии и выложила в своих соцсетях фотографию в черном купальнике на пляже в Манхэттен Бич.

- Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня, - подписала фото спортсменка. А на лице Ефимовой - ироничная улыбка на камеру.

В комментариях поклонники Ефимовой пришли к выводу, что снимок прекрасен: "Юля, в твоём случае не абсурдного, а прекрасного".

pryanya93 Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике Всем хорошего дня

Напомним, что Юлия Ефимова за свою карьеру выиграла 17 медалей на чемпионатах мира - 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Она выступает на Олимпиадах с 2008 года и уже давно входит в число лидеров сборной России по плаванию. Ефимова специализируется на плавании брассом. И последние годы готовится к турнирам на территории США в Калифорнии.