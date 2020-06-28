Андреи Панькин, руководитель Технопарка «Анкудиновка»: электронное голосование удобно и безопасно в условиях пандемии

В воскресенье голосование по поправкам к Конституции достигло своего «экватора». Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность голосовать дистанционно - на специальной онлайн-платформе 2020og.ru. В прозрачности и безопасности работы системы электронного голосования уже убедились более 925 тысяч человек, сделавших свой выбор при помощи устройств с выходом в Сеть.

Среди них и эксперты в сфере высоких технологий, которые считают, что продолжающаяся кампания организована на очень высоком техническом уровне, благодаря чему удалось обеспечить как легитимность процесса, так и популярность этого формата у избирателей.

«Я и многие мои друзья уже оценили возможности электронного голосования, - отмечает руководитель Технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде Андреи Панькин. - У меня меньше двух минут ушло на то, чтобы отправить заявку. Сегодня, в условиях пандемии, это безопасно, а еще удобно для тех, кто зарегистрирован в одном городе, а проживает в другом. А еще никто не сможет повлиять на ваш выбор или оказать давление».

По словам эксперта, цифровизация государственных услуг также ограждает предпринимателей от коррупции.

«С конца прошлого года мы активно продвигаем национальный проект "Мои бизнес". Наблюдаем, что число обращении в электронном виде продолжает расти, - рассказывает Андрей Панькин. - Граждане видят, что это не только быстро, но и безопасно - данные попадают в надежные базы данных, которые шифруются. Кстати, все данные электронного голосования не просто зашифрованы: ключи от шифра находятся у разных людеи . Чтобы прочесть результаты голосования, их пригласят в избирательную комиссию».

Напомним, каждый голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию защищен ключом шифрования, который создали на этапе подготовки к голосованию. Всего таких ключей шифрования пять (по одному на каждого из отвечающих за них граждан), эти устройства находятся на хранении в специальных номерных сейф-пакетах в банковских ячейках.