Мара наблюдает: Общественный штаб рассказал о голосовании в ярких роликах

Голосование по поправкам к Конституции порадовало многочисленными прорывными инновациями. Система онлайн голосования; удаленная, но качественная подготовка наблюдателей; высокий уровень соблюдения санитарных норм на участке, а так же - внезапными новыми форматами освещения самого процесса.

В достаточно пресный мир политической журналистики буквально ворвалась девушка в красном платье – инстаграмм-блогер с 600 тыс подписчиков – Мара. Доступным языком, ловко избегая долгих и занудных объяснений, а заодно называя всех попутно «кексиками» - она активно фраппирует политический истеблишмент, открывая своим френдам бекстейдж наблюдения за голосованием.

Кстати, не стоит обманываться внешним образом Мары. За игривой подачей у нее много нужной и интересной фактуры, а поход напоминает освещение выборов в США, где основную силу составляют не гиганты прессы, а инфлюенсеры, основные площадки – блоги и соцсети.

Мара – явно новое слово в освещении политического события такого масштаба. Фото: Пресс-служба Общественной палаты Мосвы

Мара – явно новое слово в освещении политического события такого масштаба. Наконец-то из ее роликов становится ясно, как все устроено в этом Общественном штабе, что такое блокчейн, и как вообще проходит электронное голосование.

На видео Маре объясняют (еще на примере тестового голосования), куда ушел ее электронный голос и где теперь его искать: «зашла, проголосовала, после этого твой голос попадает в блокчейн. И тут происходит магия! У нас происходит разделение: кто проголосовал и за что проголосовал. В одну сторону падают обезличенные данные, что ты просто пришла и получила бюллетень, это зашифрованные данные. А в другую сторону падает точно такая же копия бумажная, за что ты отдала свой голос».

Активная и любопытная инста-блогер выловила и расспросила Алексея Венедиктова, большого ценителя женской красоты; потом «помучала» руководителя Общественного штаба Илью Массуха, все про то, насколько система надежна, ну это ж всем интересно. Кстати, вполне толковый вопрос задала там: а можно с помощью этих камер подглядывать за своим парнем? Ну хороший же вопрос. Оказалось, что нет, только фиксировать работу на избирательных участках и в Общественном штабе.

Пока у Мары вышло четыре ролика (последний – тут), каждый из них смотрят десятки тысяч человек, но голосование-то еще идет! Очень ждем продолжения! Так что есть еще время узнать все тонкости безопасности и легитимности этого процесса, полюбоваться на маленькое красное платьице, ну и проголосовать.