2020-06-29T14:56:19+03:00
Политика

В ЦИК назвали умышленным преступлением «тройное голосование» россиянки в Израиле

Нарушителя может ждать штраф в 300 тысяч или до 3 лет лишения свободы
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Израиле гражданка России Яэль Ильински проголосовала три раза по поправкам к Конституции. По ее словам, сначала она пришла в российское посольство в Тель-Авиве, потом в консульство в Хайфе и в конце — поставила галочку онлайн.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что ее может ждать уголовная ответственность. Ведь за незаконное получение бюллетеня предусмотрен или штраф в 300 тысяч, или три года лишения свободы.

- Мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Ст. 142 УК, - сказал Булаев. - Я хотел бы сделать собственный вывод: государство не создает систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования. Но, как мы видим, любая созданная система имеет зоны, позволяющие нарушить правила путем совершения преступлений.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на голосовании по поправкам в Конституцию работают около полумиллиона наблюдателей, которые отслеживают все нарушения.

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