Лесникам Хабаровского края купили три десятка внедорожников

В лесничества Хабаровского края направили партию из 28 УАЗов для патрулирования тайги. Внедорожники были закуплены специально для нужд лесного хозяйства региона в рамках нацпроекта «Экология».

- Мы получили машины модификации УАЗ-автофургон и УАЗ-пикап. Они отличаются повышенной проходимостью, что в условиях таежных дорог - самый важный фактор, - рассказал заместитель начальника краевого управления лесами Андрей Петров. - За годы работы такие автомобили уже хорошо себя зарекомендовали. Обновление парка техники значительно улучшит патрулирование земель лесного фонда, поможет вовремя обнаруживать очаги возгорания и принимать своевременные меры по предотвращению нарушений.

Отмечается, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» из федерального бюджета были выделены средства на приобретение 48 единиц спецавтотранспорта - патрульной, лесопожарной и техники для лесовосстановления.

Сейчас на балансе лесохозяйств края 829 единиц спецтехники. Из них 170 - это машины для патрулирования территорий.

Нацпроект «Экология» разработан в рамках реализации майского указа президента Владимира Путина. Одно из его главных направлений – «Сохранение лесов» - предполагает, что к 2024 году в стране площадь лесовосстановления и разведения увеличится более чем на 600 тыс. га, будет выращено около 214 млн саженцев, создан запас семян, а площади вырубок сравняются с объемами восстановления. Кроме того, планируется сократить убытки от лесных пожаров на 19,8 млрд рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в России посадили 146 тысяч гектаров лесов. К середине июня план по лесовосстановлению выполнен на 72%.