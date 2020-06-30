2020-06-29T20:12:14+03:00
Общество

Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции

Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Юрий Шамин
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С его помощью выразить свое отношение к будущему Основного закона Российской Федерации могут не только совершеннолетние граждане нашей страны, как в реальной жизни, но и все остальные — дети и подростки, например, или русскоязычные жители других государств.

«Привет. Нам еще нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали Первый Виртуальный Пункт Голосования для себя и единомышленников. Здесь все настоящее — волонтеры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки! А еще здесь очень красиво и можно погулять у фонтана. Приходи и голосуй», - обращаются к посетителям своего сервера создатели участка.

Нужно признать, что работа ими была проделана действительно огромная — виртуальный мир тщательно проработан с точки зрения соответствия реальной архитектуре современной Москвы. Здесь можно найти отсылки и к парку «Зарядье», и к зданию РАН на Ленинском проспекте. Более того, создатели этого виртуального мира озаботились специальными плагинами и модами, существенно расширяющими возможности обычного, «ванильного» «Майнкрафта». Поэтому на стенах зданий висят флаги России, с огромных экранов к посетителям обращаются герои агитационных роликов, а вежливые NPC радостно приветствуют гостей у входа в участок.

На данных персонажах, кстати, удобно и логично выстроена вся коммуникация с посетителями этого мира. Первые встречные — пара волонтеров в дверях пункта голосования — обращаются к вам по вашему нику, следующая пара предлагает взять маску и измерить температуру. В творческом азарте юные создатели мира, кстати, забыли проработать крышки тумбочек, на которые брошены маски, и на них хорошо различим своеобразный клетчатый рисунок, характерный для прозрачных фонов в gif-файлах. Но этот небольшой баг им вполне можно простить, особенно за следующую пару персонажей — наблюдателей в строгих деловых костюмах, но с красными от усталости глазами.

Сама процедура голосования реализована обычным для среды Minecraft «сундучным» способом, но и это не портит общего впечатления. Все-таки сознательность современной молодежи и ее стремление проявить гражданскую ответственность опережающими темпами, да еще на фоне высокого качества контента и глубокой проработки всего мира, не может не заслужить множества лайков.

Чтобы посетить Первый Виртуальный Пункт Голосования, достаточно ввести в меню сетевой игры адрес сервера http://178.32.130.168/. (Будьте внимательны — для подключения нужны установленные загрузчик FML/Forge и некоторые дополнительные моды). Разработчики обещают одновременный доступ сотням игроков, так что, похоже, в ближайшие дни там будет довольно многолюдно.

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Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
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