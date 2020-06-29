Александр Малькевич, - о фейках на голосовании: «1 июля они будут идти практически ежечасно»

29 июня член Рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич представил видеопроект «ФейкКонтроль», где рассказывает всем желающим о самых заметных выдуманных провокационных новостях дня, разоблачает типичные приемы их создания, а также учит отличать достоверную информацию от псевдоновостей. Работа предстоит огромная. Только за последние две недели эксперты насчитали более 5000 фейков, посвященных голосованию по поправкам в Конституцию РФ

«Основное правило информационной гигиены: получив любой душераздирающий документ в свой мессенджер, подумайте, поскольку это может быть далеко от правды, - обращается в одном из первых выпусков «ФейкКонтроля» Александр Малькевич. – Перепроверьте информацию и, скорее всего, вы узнаете правду максимум в течение получаса».

Огромная часть фейков о том, как проходит голосование, идет именно через социальные сети. Условно их можно разделить на две группы: федерального масштаба, которые гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории. Фейкометы атакуют небольшие населенные пункты в удаленных регионах России, чтобы сложнее их было оперативно проверить.

«Активнее всего фейки создают «Открытая Россия», «Штаб Навального» и «Голос», - поделился наблюдениями эксперт.- Мы фиксируем беспрецедентные факты иностранного вмешательства. Они говорят, что мы вмешиваемся, чтобы принести демократию на израненную российскую землю».

Александр Малькевич перечислил сайты, которые стали настоящими «фабриками вранья». На этих ресурсах фейковые новости генерируют ежедневно. Пачками! Обычно производители такого рода новостей берут старые провокационные ролики и пытаются выдать их за свежие. При этом очень часто не совпадают детали: погода, члены избирательной комиссии без перчаток и масок, в очереди не соблюдается социальная дистанция. Или вообще используются видеоролики, записанные в других странах.

Многие фейки просто… выдумаются. Да-да, банально высасываются из пальца. В том числе из желания быстро прославиться. В маленьких населенных пунктах появляются люди, которые внушают новым знакомым, что если они расскажут какую-то бредятину про выборы, желательно с огоньком, то они хайпанут.

«Город Сатка Челябинской области — в публикации в популярном Telegram-канале «Караульный» все сказано. Молодой человек снял видео на участке, распространил его. В нем утверждал, что при голосовании у него никто не спросил паспорт: он пришел, говорит «привет», «привет», «дай бюллетень» — «держи», — отметил Малькевич.

Иногда ситуация складывается в духе «я Пастернака не читал» но осуждаю». Например, специальный корреспондент Le Monde опубликовал новость, что в Подмосковье произошел массовый вброс бюллетеней. Люди у него спросили: ты сам видел? Нет. Прочитал в Twitter активиста какого-то. Ты с ним общался? Нет. А это новость перетекла в официальное средство массовой информации без какой бы то ни было тени сомнений.

«Мы фиксируем рост подобных сообщений. Думаю, что завтра их станет еще больше. И, конечно, 1 июля, непосредственно в ключевой день голосования, я думаю, они будут идти практически ежечасно», - приходит к выводу Александр Малькевич.