Герман Петров, советник гендиректора Фонда ЖКХ: Энергоэффективность должна стать национальным приоритетом

Тепло, вода, электричество - не просто ресурсы. Это деньги. Причем нередко потерянные.

Несмотря на принимаемые властями меры, энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства России оставляет желать лучшего - она вроде улучшается, но не больше уровня статической погрешности. Что делать? Рассказал советник генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Герман ПЕТРОВ (правдолюб).

Указ президента фактически сорван

- Герман, вы уже не раз выступали в качестве эксперта на страницах нашей газеты и зарекомендовали себя большим правдолюбом. Скажите, что мешает улучшить энергоэффективность ЖКХ?

- Ситуация напоминает басню Крылова про Лебедя, Рака и Щуку. Граждане (Лебедь) хотели бы сократить коммунальные платежи за счет внедрения таких технологий, Строителя (Рак) интересует в основном уменьшение затрат на строительство - поэтому ему не до технологий, а для Поставщиков электричества, воды и других ресурсов (Щука) это вообще тихий ужас! Куда же списывать потери от, к сожалению, не всегда рачительного использования этих ресурсов?

- При этом государство не устраняется от решения проблемы?

- Приходится признать, что абсолютно прикладную проблему энергоэффективности перенесли в разговорный жанр. Сколько решений было принято на самом высоком уровне - начиная с указа Президента РФ от 4 июня 2008 года и Федерального закона от 23 ноября 2009 года, полностью посвященных этой проблеме, до утвержденной правительством РФ 9 июня 2020 года Энергетической стратегии России до 2035 года!

Чего же мы достигли? Так, в соответствии с указом Президента РФ правительству была поставлена цель снизить энергоемкость ВВП к 2020 году в размере не менее 40% относительно уровня 2007 года. А по данным Минэкономразвития, при сохранении среднего темпа снижения энергоемкости ВВП за 2007 - 2018 годы, равного 1,1% в год, достичь цели возможно лишь к 2043 году.

Советник генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Герман ПЕТРОВ (правдолюб).

- Как энергоемкость экономики России выглядит на международном уровне?

- По итогам 2018 года превысила мировой уровень на 46% и оказалась выше уровня США на 44%. Думаю, масштаб проблемы понятен.

Исполнение указа президента фактически сорвано! Очевидно, что энергоэффективность должна стать национальным приоритетом. Более того, ЖКХ обладает огромным потенциалом - на отрасль приходится более 20% возможного снижения энергопотребления в стране, эффект может составлять 1 трлн рублей в год. Эти ресурсы могли бы стать основным источником инвестиций для модернизации отрасли.

Дельцов - гнать

- Как ускорить решение проблемы?

- Необходимо серьезно пересмотреть стандарты для проектирования и строительства домов. И что главное - если подрядчик выиграл тендер на строительство дома, то он обязан неукоснительно соблюдать эти стандарты. В противном случае ему может грозить расторжение контракта с неминуемыми штрафами. Жестко, но, видимо, с учетом нашей ментальности по-другому никак.

Кроме того, пора прекратить практику навязывания жителям непонятных управляющих компаний, которые занимаются неблаговидными делишками за спиной граждан. Внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, которые санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в различных формах: очная, очно-заочная, заочная, ГИС ЖКХ, региональные системы. То есть станет возможным проводить собрания собственников через интернет. Кроме того, согласно документу, годовые собрания собственников ТСЖ и ЖКХ должны пройти до конца 2020 года. Это позволит жителям избавиться от навязанных им нечистых на руку дельцов от ЖКХ.

Каждый десятый рубль идет на «коммуналку»

- Выгодно ли повышение энергоэффективности государству?

- Энергоэффективность имеет серьезный социальный смысл. Мы с вами ежегодно тратим на оплату жилищно-коммунальных услуг более 3 триллионов рублей. Средний платеж по России за ЖКХ - около 4 тыс. рублей в месяц, или 10% (как тут не вспомнить десятину на Руси) нашего дохода. Также не забываем о том, что государство тратит 300 млрд рублей в год на социальную поддержку 35 млн граждан (а это четверть населения страны): более 3 млн семей, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% их дохода, получают ежемесячно 1,5 тыс. рублей субсидий. Также не забываем и о 200 млрд рублей ежегодной поддержки отрасли только из федерального бюджета.

Каждый процент роста энергоэффективности сэкономит нам 30 млрд рублей, да и бюджету - не менее 5 млрд. Современные технологии позволяют снизить расходы по всему спектру коммунальных услуг не менее чем на 15 - 20%.

- Какая картина вырисовывается в настоящее время по продвижению современных технологий? И что бы вы посоветовали гражданам?

- Вы только не смейтесь - затраты коммунальщиков на улучшение энергосбережения составили 30 млрд рублей (это 1% от наших платежей за «коммуналку»), а экономический эффект - 6,5 миллиарда рублей. Неплохо! Уважаемые товарищи коммунальщики! Ответьте на один простой вопрос: в нашем тарифе на оплату ваших недешевых услуг сколько приходится на инвестиции в энергоэффективность?

Между тем управляющие компании могут ощутимо экономить средства и ресурсы благодаря энергоэффективности. Главное - заняться наконец этим важным вопросом.

Что касается граждан, конечно, можно начать с самого простого, что не требует ни копейки затрат: уходя из дома, гасить свет, вынимать зарядные устройства из розеток; беречь тепло - зимой закрывать дверь в подъезде; вместо того чтобы открывать форточку, уменьшать подачу тепла в батарее. А вообще советую на общем собрании жильцов рассмотреть вопрос о проведении таких работ, как утепление крыши и фасада, установка погодозависимой автоматики, энергосберегающих светильников с датчиками движения и т. д. Главные плюсы - комфортные условия проживания и экономия бюджета - налицо.

Экономия ресурсов начинается с банального - установки счетчиков. В том числе и водосчетчиков.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Фонд ЖКХ активно продвигает идеи повышения энергоэффективности коммунальной отрасли. Каковы успехи?

- С участием средств госкорпорации в 37 регионах построено 154 энергоэффективных дома, куда переехали люди, ранее проживавшие в аварийных хибарах, - пояснил Герман Петров. - В рамках недавно принятых новых механизмов расселения аварийного жилья регионы получили возможность строить при поддержке Фонда ЖКХ арендное жилье социального использования. Оно должно соответствовать повышенным требованиям энергоэффективности, обеспечивая экономию коммунальных ресурсов и снижение совокупного коммунального платежа жильцов. И уже несколько лет госкорпорация реализует важный проект в регионах страны - софинансирование мероприятий по проведению энергоэффективного капремонта. При этом Фонд ЖКХ может возместить до 80% затрат на проведение работ.

Насколько успешно развивается этот механизм государственной поддержки, свидетельствуют цифры - в 2019 году количество поданных в Фонд ЖКХ заявок от регионов на получение финансирования для энергоэффективного капремонта в 2,5 раза превысило количество таких заявок, поданных в 2017 году. А в первом полугодии 2020-го темпы подачи и рассмотрения заявок субъектов РФ, несмотря на пандемию коронавируса, значительно опережают прошлогодние.