Возможно, Сема в будущем - великий математик

Внешне Сема обычный мальчик. Но он не разговаривает с посторонними и вообще никак не реагирует на внешний мир. Отгораживается. Уходит в себя. Ему очень страшно. Семе 13 лет, и он учится в школе. Учителя даже обнаружили у парня большой талант к математике. Шутят: «Будет вторым Перельманом!» Но Семе все равно. И от комплиментов он тоже прячется. Все, даже очень хорошее, в этом мире пугает его. Сейчас мальчик, как и все дети, занимается онлайн, по скайпу. Перед занятиями мама бросает все свои дела, чтобы почетным караулом сидеть рядом с сыном. «Можно я вам позже перезвоню? – извиняется она. – А то Сема убежит с урока, а потом я уже не смогу заставить его подойти к компьютеру». Вся жизнь мальчика – это мучительное преодоление страха и болезненное желание как можно быстрее спрятаться обратно, в себя, в свое сознание, как улитка в раковину. Конечно же, вырасти самостоятельным человеком в таких условиях крайне трудно.

Этот страх могут и умеют побороть только специалисты. Доктора разных направлений, специально обученные общению с особыми детьми.

- Мне так жаль, что мы раньше не обратились в реабилитационный центр! – сокрушается мама. – Всего три месяца занятий, а Сема стал спокойнее, начал реагировать на обращенную к нему речь, стал говорить фразами. Словарный запас пока маленький, но все же! Раньше он просто бурчал: «чай, чай…», а теперь именно просит: «Дай чай». Он буквально на глазах превращается из «маугли» в человека. А сколько времени было потеряно зря просто потому, что нам никак не могли поставить правильный диагноз. Ведь уже в два года было понятно, что с ребенком что-то не так. Сына буквально выгнали из ясель, потому что никто не мог с ним справиться. Но при этом, неврологи говорили, что ребенок не болен, а просто не воспитан и прописывали таблетки от «гиперактивности». Мне тогда пришлось уйти с работы, потому что Сема бегал по дому голышом, кричал, и казалось, ничего не соображал. Чтобы выйти на улицу, я долго уговаривала его, мы босиком спускались, доходили до подъезда и только там сын позволял себя одеть. Питался только молоком и бананами. Мы закрывали окна, прятали острые и опасные предметы, старались как-то наладить с ним контакт. Но мне самой тогда было чуть больше двадцати лет, и я тоже многого не понимала. Например, долго не могла осознать, что нам просто неправильно назначили лечение.

Правильный диагноз Семе поставили только в шесть лет. Маме удалось найти специалиста, который смог хотя бы относительно справиться с Семой. Это был логопед, и мальчик постепенно начал социализироваться. Мама оформила инвалидность для сына и стала искать возможности для его реабилитации. Но дело это оказалось сложным. Ведь даже для инвалидов реабилитация, как очень дорогая разновидность медицинской помощи, не оплачивается Минздравом в нужной мере. А денег в семье не было. Ведь тем временем, не вытерпев трудностей, из семьи ушел отец. И, несмотря на алименты, и на то, что другие двое сыновей росли здоровыми, жить одинокой маме больного ребенка стало совсем тяжко.

Слава богу, помогает семья. Например, дядя Семы – мамин брат – возит племянника в школу. Но так не будет продолжаться вечно.

- Я понимаю, что сын не поправится, и мы все учимся жить с этим – говорит мама. – Но необходимо, чтобы он мог себя контролировать на людях, не устраивал истерик, не кричал, мог справляться со своими эмоциями. Мог зайти в метро, сесть в автобус, ходить на групповые занятия, а не только заниматься индивидуально. Доктора в инклюзивном центре говорят, что все это абсолютно реально, просто нужно заниматься. Но мне одной не под силу оплачивать реабилитацию. Ведь годовой курс стоит 540 000 рублей!

Дорого. Увы. Но эти занятия – реальный шанс Семы на самостоятельность и нормальную жизнь. А там, глядишь, разрастется его математический талант, и совершит Сема какое-то великое открытие... Но все это будет возможно только благодаря вашему сочувствию. Пожалуйста, помогите оплатить необходимое лечение!

Сбор ведётся в рамках проекта «Вместе весело шагать».

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

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Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Семрана Горделева. НДС не облагается.

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