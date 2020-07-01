Я – хаос: проделки котов-хулиганов попали на видео

Коты в доме – это не только уютное мурчание. Заводя питомца, стоит быть готов к тому, что жить придется по его правилам. А если дома две кошки, то ситуацию вовсе нельзя спрогнозировать. Можно гарантировать одно – точно будет весело, а местами может дергаться глаз.

Эти два пушистых домоседа, которые попали на видео, явно из тех, что заставляют не только глаз дергаться, но и руку тянуться к валерьянке.

Отношения между котейками не очень, зато работа в тандеме на высоте. Они в считанные секунды могут навести в доме вопиющий беспорядок. Два всадника апокалипсиса в действии.

Очередную выходку упрямых комков шерсти засняла на видео хозяйка. И если в кадре она демонстрирует невероятное самообладание, то после съемки кому-то явно влетело по первое число, пишет Ридус.

-Лол, первый так осторожно пытается пройти, а второй просто сносит все на своем пути, - пишут комментарии пользователи.

- Кошки очень грациозные создания, конечно,- иронизируют фолловеры и тут же заключают, что через пять минут злейшие враги будут спать в обнимку.

Вот такая она традиционная кошачья забава — развалить все, что аккуратно сложено, а потом сделать вид, что ты случайно зашел в эту квартиру.