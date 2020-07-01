2020-07-01T09:21:28+03:00
Дом. Семья

Я – хаос: проделки котов-хулиганов попали на видео

Пушистые домоседы устроили вопиющий беспорядок всего за пару секунд [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Пушистые домоседы показали, как нужно наводить порядокПушистые домоседы показали, как нужно наводить порядок
Изменить размер текста:

Коты в доме – это не только уютное мурчание. Заводя питомца, стоит быть готов к тому, что жить придется по его правилам. А если дома две кошки, то ситуацию вовсе нельзя спрогнозировать. Можно гарантировать одно – точно будет весело, а местами может дергаться глаз.

Эти два пушистых домоседа, которые попали на видео, явно из тех, что заставляют не только глаз дергаться, но и руку тянуться к валерьянке.

Отношения между котейками не очень, зато работа в тандеме на высоте. Они в считанные секунды могут навести в доме вопиющий беспорядок. Два всадника апокалипсиса в действии.

Очередную выходку упрямых комков шерсти засняла на видео хозяйка. И если в кадре она демонстрирует невероятное самообладание, то после съемки кому-то явно влетело по первое число, пишет Ридус.

-Лол, первый так осторожно пытается пройти, а второй просто сносит все на своем пути, - пишут комментарии пользователи.

- Кошки очень грациозные создания, конечно,- иронизируют фолловеры и тут же заключают, что через пять минут злейшие враги будут спать в обнимку.

Вот такая она традиционная кошачья забава — развалить все, что аккуратно сложено, а потом сделать вид, что ты случайно зашел в эту квартиру.

Коты показали, как нужно устраивать беспорядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россияне стали чаще брать ипотеку
Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"
Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке
С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России
Вступили в силу новые ограничения на ввоз автомобилей в Россию
Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса
Политолог рассказал о расколе НАТО из-за российских С-400
США рассматривают военный сценарий, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Последние новости на утро 1 июля 2020: В России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины
С кого начнется вакцинация от COVID-19 в России, рассказал врач
Ученые предупредили о вреде "сырого" молока
Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара
В ВОЗ объяснили, почему Россия идет "хорошим путем" в борьбе с коронавирусом
Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых откроет границы с 1 июля
В России увеличили на 1 миллион рублей минимальный капитал микрофинансовых организаций
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики Конфедерации
В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса
Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма "Выйти замуж за капитана"
"Сельта" продлила аренду Смолова
Протестующие в США установили гильотину перед домом главы Amazon
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащих