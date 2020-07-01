На Новорижском шоссе в Подмосковье горит огромный ангар с покрышками и мусором

Подмосковные подворные пытаются справиться с большим пожаром в промзоне на Новорижском шоссе - это территория городского округа Красногорск. Жители Подмосковья и несколько районов северо-запада Москвы видят огромный столб черного дыма.

В МЧС Московской области сообщают, что в деревне Гольево горит большой ангар с автомобильными покрышками и мусором.

- Общая площадь пожара на данный момент - около 2,1 тысячи квадрантах метров, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ведомства.

На данный момент известно, из здания успели эвакуировать всех людей. Информации о пострадавших нет.

- На место выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе, - сообщили в МЧС.

Пока пожарные не могут справиться с огнем. Здание продолжает гореть. На место выдвигаются пожарные расчеты из соседних муниципалитетов.