С неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной: была и не стало.

Куда-то подевалась сверхмассивная звезда, располагавшаяся в карликовой галактике Кинмана (Kinman Dwarf galaxy - PHL 293B). Эту далекую галактику, до которой 75 миллионов световых лет, видно в созвездии Водолея. Но уже без звезды, за которой долгое время наблюдали Эндрю Аллан (Andrew Allan) из колледжа святой Троицы (School of Physics, Trinity College Dublin, Ireland) и его коллеги из Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO). Они и заявили о пропаже, сообщив подробности в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Чему обсерватория посвятила соответствующий пресс-релиз.

Так в телескоп выглядит галактика, из которой пропала звезда.

Пропавшая звезда – так называемая яркая голубая переменная (luminous blue variable) - светила очень ярко. В 3 миллиона раз ярче Солнца. Была массивнее его, как минимум, в 100 раз. Поэтому и была видна в оптические телескопы с чудовищного расстояния. Столь яркие и мощные звезды – большая редкость во Вселенной. Астрономы очень ими интересуются. Интересовались и в ESO - точно знали, что с 2001 года по 2011 голубой гигант был на месте, сиял, как положено. Необходимость вновь взглянуть на удивительную звезду возникла в августе 2019 года. Взглянули, но не увидели ее. Присмотрелись внимательнее, наведя на карликовую галактику «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope). Не помогло. Искомой звезды там не было. Астрономы обратились к архивным снимкам, сделанным между 2011 и 2016 годами – в том числе и орбитальным телескопом «Хаббл». И определили, что «яркая голубая переменная» исчезла из галактики Кинмана еще в 2011 году. Как украли.

Крестиком помечен тот самый голубой сверхгигант, который исчез. Снимок был сделан в 2010 году.

Аллан и его коллеги пока теряются в догадках. И не исключают того, что случилось небывалое: гигантская звезда – одна из ярчайших во Вселенной – превратилась в черную дыру. Превратилась сразу. Коллапсировала, но не взорвалась перед этим, став сначала сверхновой, как положено звездам подобного вида.

- Если звезда и в самом деле превратилась в черную дыру напрямую, то мы стали первыми свидетелями подобного явления, - говорит Аллан. – Ведь обычно жизнь гигантских звезд заканчивается иначе – взрывами сверхновых.

С неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной: была и не стало.

Возможен и другой вариант: звезда все-таки взорвалась, но ее загородило образовавшееся облако пыли. Правда, в таком случае какое-то свечение все равно должно было бы остаться. А его не видно. Поэтому фантастический сценарий с прямым превращением в черную дыры считается более вероятным.

Точкой помечено расположение карликовой галактики Кинмана.

Понять, как и куда из галактики исчезла целая звезда, возможно, получится через пять лет, когда в ESO заработает «Чрезвычайно Большой телескоп» (ELT) достаточно мощный, чтобы наблюдать за отдельными звездами в отдаленных галактических скоплениях