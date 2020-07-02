2020-07-02T14:39:56+03:00
Спорт

Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021: названа дата финала турнира

Согласно расписанию Лиги Чемпионов сезона 2020/2021, турнир начнется 8 августа, а финал пройдет в Стамбуле в 29 мая 2021 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"ПСЖ" провел один из последних матчей в Лиге Чемпионов перед "паузой" из-за коронавируса."ПСЖ" провел один из последних матчей в Лиге Чемпионов перед "паузой" из-за коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прояснилось будущее Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне. УЕФА официально опубликовал на своем сайте календарь проведения соревнований в следующем сезоне. Так, исходя из этого расписания, старт всех состязаний намечен на 8 августа. И дальше все предварительные раунды пойдут крайне динамично.

Групповой этап соревнований откроется матчами 1 тура 20-21 октября. А последний игровой день, 6-й тур - 8-9 декабря. Все раунды плей-офф турнира пройдут уже в 2021 году. 1/8 финала - 16 февраля и 17 марта, четвертьфинал - 6 и 14 апреля. Полуфинал - 27 апреля и 5 мая. Ну а финал же пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле.

Напомним, что нынешний год в Лиге Чемпионов из-за коронавируса доиграют в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Победителя противостояния определят по итогам одной встречи.

СПРАВКА "КП"

Календарь Лиги Чемпионов 2020/2021

Квалификация:

Предварительный раунд – 8-11 августа

Первый квалификационный раунд – 18-19 августа

Второй квалификационный раунд – 25-26 августа

Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября

Плей-офф – 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур – 20-21 октября

2-й тур – 27-28 октября

3-й тур – 3-4 ноября

4-й тур – 24-25 ноября

5-й тур – 1-2 декабря

6-й тур – 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала – 16 февраля, 17 марта

1/4 финала – 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала – 27 апреля, 5 мая

Финал – 29 мая (Стамбул)

ИСТОЧНИК KP.RU

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