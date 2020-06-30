Современные технологии позволяют работать технике на полях с точностью до 2 сантиметров!

Антонов: - Мы с вами сейчас поговорим о сельском хозяйстве и компании CNH Industrial. Это крупнейшая международная компания, мировой лидер на рынке производства сельскохозяйственной техники и оборудования. И уже более 20 лет работает на рынке России и поставляет технику ведущих брендов. Более того, вспомним, что 10 лет назад был запущен завод CNH Industrial по производству сельскохозяйственной техники в городе Набережные Челны. С 2016 года на территории завода работает современный учебный центр. И сегодня компания-производитель поставляет на рынок России самые современные тракторы, комбайны, прицепную технику, оборудование, технологии для внедрения точного земледелия в сельском хозяйстве.

С нами на прямой связи бизнес-директор по послепродажному обслуживанию CNH Industrial Михаил Мураховский.

Мураховский: - Добрый день, Михаил, добрый день, уважаемые слушатели.

Антонов: - Я сейчас задам один вопрос. Наши отечественные фермеры понимают, что хороший урожай можно собрать только при наличии хорошей техники, и это взаимосвязанные понятия?

Мураховский: - Безусловно, да. Я бы сказал, что в течение последних 10 лет тренд значительно меняется, и заказчики, безусловно, предпочитают сейчас уже более современную, более качественную и, что самое главное, более продуктивную технику, более эффективную технику. Потому что она становится уже не просто средством производства, которое позволяет вспахать, убрать урожай. Нет, это уже сложное интеллектуальное решение, я бы сказал так.

Антонов: - А как же этот знаменитый стереотип о том, что иностранная техника, импортная техника наших условий не выдерживает? И насколько приспособлено то, что вы выпускаете сейчас для российского сельского хозяйства?

Мураховский: - Я отвечу так. На самом деле мы производим технику, которая является квинтэссенцией всего мирового опыта использования, эксплуатации сельскохозяйственного оборудования. И если мы с точки зрения климатической зоны, географии, например, сравним территорию Российской Федерации, то она во многом совпадает с другими мировыми регионами, в которых наша техника также успешно эксплуатируется. Плюс к этому, безусловно, за долгие годы эксплуатации техники на территории Российской Федерации был приобретен определенный опыт, который позволил нам сделать наши машины еще более качественными, еще более эффективными и приспособленными именно для российских условий.

Антонов: - Меня заинтересовал учебный центр, про который я упомянул. Набережные Челны, Республика Татарстан. На территории завода работает современный учебный центр. А выпускники этого учебного центра куда уходят, кто эти люди?

Мураховский: - В первую очередь учебный центр предназначен для подготовки кадров, технических специалистов дилерских предприятий, и также мы проводим там обучение для наших уважаемых клиентов, для наших заказчиков. Этот центр представляет из себя несколько учебных классов и, что самое главное, это мощная материально-техническая база, которая позволяет на практике отрабатывать те знания, которые студенты, механики, инженеры приобретают в классах, они идут в производственную зону и там на практике отрабатывают все знания, которые приобрели в течение обучения.

Михаил Мураховский - бизнес-директор по послепродажному обслуживанию CNH Industrial.

Антонов: - Михаил, исходя из вашей должности, очень хочется спросить. Послепродажное обслуживание. Многие ли люди обращаются, после того как приобретают технику в CNH Industrial и говорят: ребята, вот возник вопрос такой? Как это, модным словом клиентоориентированность сейчас называется?

Мураховский: - Да. Безусловно, обращения есть. Техника наша в эксплуатации сейчас в зоне нашей видимости, мы видим, что наши клиенты используют технику, в том числе которую они даже 20 лет назад приобрели. Для того чтобы обеспечивать полноценную техническую поддержку наших заказчиков, у нас в первую очередь есть дилерская сеть. Плюс к этому у нас работает постоянная служба технической поддержки. При возникновении любых вопросов у клиента, связанных с эксплуатацией техники, с ее обслуживанием, с ее ремонтом, заказчик получает в кратчайшие сроки квалифицированный ответ. При этом, если нужна поддержка производителя, то есть CNH Industrial, он также моментально подключается к решению вопросов заказчика. И дополнительно к этому, начиная с этого года, вся наша техника оборудована специальными средствами телеметрии, которые позволяют в онлайн-режиме отслеживать, как самому заказчику, так и нашим дилерам, и нам как производителю работу техники. И в случае возникновения любых критических отклонений во время работы техники заказчик незамедлительно получает уведомление, и дилер также получает эту информацию и реагирует на какие-то критические отклонения.

Антонов: - Михаил, вы сказали сейчас «телеметрия». Добрались мы до интересной темы. Это современный мир и сельское хозяйство, цифровизация. Про телеметрию вы сейчас более-менее объяснили. А вот система точного или координатного земледелия – это что такое? И насколько это нужно фермерам сейчас?

Мураховский: - Как мы уже говорили вначале, на сегодняшний день, будь то трактор или комбайн, это не просто средство обработки земли. На сегодняшний день это комплексное технологическое решение, которое включает в себя элементы цифровизации. И здесь огромную роль играет точное земледелие. Почему? Потому что точное земледелие позволяет повысить эффективность использования того оборудования, той техники, которая находится в эксплуатации у сельхозпроизводителя.

О чем мы говорим? Мы говорим о том, что, например, при работе оператора без каких-либо вспомогательных средств точность обработки и прохождения при сеянии, при вспахивании земель может составлять порядка полутора метров. То есть мы будем иметь определенное неэффективно используемое пространство, которое не будет засеяно, не будет обработано. С использованием оборудования точного земледелия, такого как автопилоты, как РТК-станции, мы уже говорим о точности обработки до 2 сантиметров. Здесь несложно перемножить разницу на площадь обрабатываемых земель и понять, что эффективность использования сельхозугодий вырастает значительно.

Антонов: - РТК – наверное, нужно пояснение, что это такое.

Мураховский: - Это на сегодняшний день один из наиболее перспективных инструментов для развития точного, умного сельского хозяйства. Речь идет о станциях, которые позволяют обеспечить покрытие обрабатываемых площадей сигналом, и этот сигнал позволяет как раз достичь этой самой точности в размере 2 сантиментров. И плюс к этому сократить влияние человеческого фактора на точность обработки сельхозугодий.

Антонов: - Михаил, мне всегда было интересно. Человек, который занимается фермерским хозяйством, услышал про CNH Industrial, он услышал про эту точную систему координатного земледелия, услышал впервые для себя аббревиатуру РТК. И он бы готов, но он боится, он привык по старинке, он такой консерватор. Если он обратится к вам, причем сначала за разъяснениями, вы сможете ему наглядно показать, научить его и показать, каких результатов он может добиться в перспективе?

Мураховский: - Да, безусловно. Именно так сейчас мы и работаем. Я бы отметил, что именно в последние 3-4 года произошел значительный прорыв в данном направлении. Если 3-4 года назад мы говорили о том, что точным земледелием занимаются в первую очередь крупные агрохолдинги, то сейчас тренд несколько изменился, и как раз небольшие хозяйства стали присоединяться к данному направлению, стали использовать эти элементы. Если заказчик обращается к нам за консультацией, то помимо описания всех параметров, как это работает, мы всегда готовы предоставить живые примеры того, как это работает. Почему? Потому что есть специфика хозяйств, есть те, кто занимается животноводством, есть те, кто занимается растениеводством…

Антонов: - Понятно, разные отрасли. Поэтому я предлагаю, друзья, CNH Industrial, крупнейшая международная компания, мировой лидер на рынке. Надо попробовать. Зайдите, посмотрите. Михаил, спасибо, что были с нами.