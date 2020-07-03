У москвича в фитнес-клубе украли часы за 1,5 миллиона рублей

Все случилось в одном из фитнес-клубов Москвы на улице Профсоюзная. Сразу после открытия залов москвичи вернулись к прежнему распорядку и спортивным тренировкам. В их числе был и 38-летний Иван В.*, который вечером приехал позаниматься в свой зал. Мужчина оставил в ящике для хранения свои личные вещи и радостно направился к тренажерам. Когда тренировка закончилась, и Иван вернулся в раздевалку, он обнаружил, что кто-то вскрыл замок от его шкафчика и похитил все ценности, в том числе элитные швейцарские часы за 1,5 млн рублей.

«В полицию обратился 38-летний Иван В.* Мужчина сообщил оперативникам, что его ограбили прямо в спорт-клубе, где он проводил свою тренировку. Неизвестное лицо взломало шкафчик Ивана и похитило оттуда часы марки «Breitling» стоимостью 1 500 000 рублей. Также злоумышленник украл золотое кольцо, барсетку и деньги. Общий ущерб от действий вора составил 1 583 418 рублей», - рассказал источник kp.ru.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося в спорт-клубе ограбления. Оперативникам предстоит выяснить, кто мог тайно взломать шкафчик и тайно украсть все ценности у москвича. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.

* - имя изменено.