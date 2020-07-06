«Пятёрочка» вошла в топ самых эффективных ритейлеров Европы по итогам EFFIE INDEX GLOBAL 2020

А в списке наиболее эффективных компаний на российском рынке «Пятёрочка» заняла вторую строчку.

Сначала расскажем, что такое Effie Index Global 2020. Это – ежегодный рейтинг, который выбирает самые эффективные бренды и рекламные агентства. Он составляется на основе мнений экспертов различных отраслей во всем мире с учётом реализованных брендами кампаний. Индекс эффективности Effie публикуется с 2011 года.

Признание успехов торговой сети «Пятёрочка» профессиональным сообществом в рамках Effie Index Global 2020 на европейском уровне прогнозировалось. Многие до сих пор наверняка помнят такие яркие рекламные кампании, как акция «Lay`s и «Пятёрочка» трудоустроят Бузову», проведённая в партнёрстве с PepsiCo, акция «Стиратели» в «Пятёрочке» (франшиза Marvel) и «Большой футбол».

Особо отметим, что в премии Effie Awards Russia 2019 партнёрство Lay`s и «Пятёрочки» получило золото сразу в двух (!) номинациях: «Аудитория/Агенты влияния. Кампания с известными персонами» и «Продукты питания». Именно этот проект вызвал огромный интерес среди молодой аудитории. Масштабная кампания стала примером эффективной и действенной реализации маркетинговых практик, благодаря грамотно выстроенной коммуникации с аудиторией. Эта акция была также удостоена серебряной награды в двух категориях номинации «Фокус» − «Кампании с краткосрочным эффектом» и «Однократное вовлечение».

Яркой и запоминающейся получилась и накопительная акция «Стиратели». Она получила две бронзовые награды в номинации «Розничная торговля» и «Shopper marketing/Программа лояльности». Тем самым еще раз подтвердилась, казалось бы очевидная истина: насколько важно для успеха в современном ритейле уметь взаимодействовать с эмоциями и настроением потребителя.

Жюри премии также высоко оценило акцию «Большой футбол», которая стала финалистом в номинациях «Однократное вовлечение» и «Кампании с краткосрочным эффектом».

КСТАТИ

В этом году «Пятёрочка» также вошла в финал конкурса Effie Awards Russia в нескольких номинациях с кампаниями «Чёрный эксклюзив», «Битва азиатских вкусов Pringles» и «Островок безопасности в «Пятёрочке».