«Магия лунного света»: лучшие фото разноцветного полнолуния со всего мира

В этом месяце Полная Луна взошла над Землей в воскресенье, 5 июля, и в этот раз полнолуние совпало с полутеневым Лунным затмением, которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня.

Это означает, что Солнце, Земля и Луна были не полностью выровнены, поэтому наша планета отбросила на спутник незначительную тень вместо полной, и Луна в этот день стала совсем необычной, и получила название Грозовой или Сенной.

В этом месяце Луна стала совсем необычной, и получила название Грозовой. Снимок сделан в БразилииФото: EAST NEWS

Без специального оборудования в широтах России увидеть это явление не удалось бы, но многие фотографы нашли способ и место, чтобы заснять это необычное полнолуние, и поделиться его красотой.

Снимок сделан в ПакистанеФото: EAST NEWS

Луну в этот день также назвали Луной Урожая, поскольку она появилась во время первого урожая, когда поспели ягоды, а цветущие растения достигли своего полного роста. Эксперты отмечают, что это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

Снимок сделан в турецкой АнталииФото: EAST NEWS

Кроме того, в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, но также повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Снимок сделан в небе над Нью-ЙоркомФото: EAST NEWS

Магия лунного светаФото: EAST NEWS

Снимок сделан в немецком городе ДрезденФото: GLOBAL LOOK PRESS