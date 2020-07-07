Госдума приняла закон «Единой России» о защите пенсионеров и бизнеса от взысканий за долги

7 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект «Единой России» о защитите имущества и денег пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Пожилые люди теперь смогут получить рассрочку по выплате кредитов и страховых взносов на два года. Одно ограничение - сумма долга не должна превышать 1 млн рублей.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

«По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий граждан. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников», — пояснил депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

То же касается малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 млн рублей. Срок — до года. Парламентарий отмечает, что к третьему чтению законопроект существенно изменился: расширился перечень долгов. И теперь рассрочку можно получить на все обязательные платежи за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда.

При этом закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря — как приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру.

За последние месяцы «Единая Россия» разработала целый пакет законопроектов, направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан и предпринимателей. Одним из первых был закон о кредитных каникулах. Напомним, если доходы заемщика за прошедший месяц упали на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году, он имеет право на отсрочку платежей на полгода. Новшество касается и потребительских, и ипотечных кредитов. Затем правительство поддержало предложение «Единой России» об увеличении максимальной суммы ипотеки для получения «кредитных каникул». И это было разумно, поскольку уровень цен на недвижимость в регионах разный. Теперь для Москвы предельный размер ипотеки при отсрочке платежей составит 4,5 млн рублей; для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 3 млн рублей; а для остальных регионов — 2 млн рублей (ранее максимальный порог составлял 1,5 млн рублей и охватывал меньше трети заемщиков).

«Наша задача — помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», — заявил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС С УЧЕТОМ «УДАЛЕНКИ»

Кроме того, по поручению Владимира Путина партия оперативно подготовила несколько законопроектов, касающихся поддержки семей с детьми. Согласно поправкам ЕР, с 1 июня 2020 года в два раза увеличился минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — до 6751 рубля, а также размер пособия для тех, кто остался без работы во время декрета — до 13503 рублей.

Причем, 10 тысяч на ребенка – единовременную выплату, с инициативой которой выступил президент – не могут взыскать в счет долга. Эту меру тоже облекла в законодательную форму «Единая Россия». После принятия на федеральном уровне решений о выплатах семьям с детьми, фракции партии провела необходимые законы в законодательных собраниях регионов, что позволило довести деньги до населения оперативно и полностью. Эксперты отмечают, что речь идет о поддержке миллионов семей!

Одновременно партия вела большую работу по распространению мер поддержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные некоммерческие организации (выплаты на каждого сотрудника НКО в размере МРОТ, льготное кредитование и «каникулы» по уплате налогов). Губернаторов обязали сохранить объем закупок у социально ориентированных НКО.

Кроме того, в ближайшее время Госдума рассмотрит пакет поправок партии в Трудовой кодекс, регламентирующие удаленную занятость. Сейчас на рассмотрении комитета по государственному строительству и законодательству находится законопроект, ограничивающий взыскание долгов неприкосновенной суммой в размере прожиточного минимума. Разумеется, в каждом регионе он свой, однако сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда — то есть, 12 130 рублей.