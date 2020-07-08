Большая перемена: Модернизация системы образования Краснодарского края по нацпроекту

При этом, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в регионе преобладают сельские школы. И вывести их на уровень сильных, краевых образовательных учреждений было заявлено важной задачей.

Когда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о старте сразу 8 региональных проектов в рамках федерального проекта "Образование" сроком реализации пять лет не было даже сомнений, почему именно образовательный станет одним из приоретных для Кубани. Тем более, что одной из задач нацпроекта было заявлено выравнивание образовательного процесса в городе и селе, по сути, формирование единого по уровню и ачеству образовательного пространства. К этому регион стремится в течение последних пяти лет – в сельских территориях строятся и ремонтируются школы, приобретается новое современное оборудование. Работа продолжается и в рамках нацпроекта "Образование", бюджет которого составил 8,7 млрд.

На совещании накануне 1 сентября 2019 года Вениамин Кондратьев заявил, для конкуретноспособности наших детей в будущем необходимо создать условия для их обучения в настоящем. Поэтому в первую очередь, в планах реализации нацпроекта – строительство и современное оснащение школ.

В планах у властей за 5 лет открыть 50 школ, используя возможности нацпроекта и других федеральных и краевых программ, такую задачу ставит губернатор.

Плюс, свыше 3 тыс. мест для детей должны появиться благодаря строительству 12 детских садов. Уже две школы - в Динском районе и Краснодаре, а также один детский сад в краевой столице, построенные по нацпроекту, распахнули свои двери 1 сентября 2019 года. Плюс, в этом году появятся еще одна школа в Краснодаре — на 1100 мест, в Кореновске — на 550 мест и в Армавире — на 1100 мест.

Как рассказали в министерстве образования, большой проект — Имеретинский лицей в скором времени планирует принять учеников и в Сочи. Возведение двух крупных учебных заведений - на 1875 и 1100 мест уже ведется Краснодаре, здесь же откроют свои двери для малышей и два детсада на 725 мест. Еще три детских сада на 770 мест в краевом центре возведут застройщики под выкуп в 2020—2021 годах.

Немаловажным для властей является и проект «Современная школа». Он направлен на модернизацию материально-технической базы школ, оснащение лабораторий физики, химии, биологии, а также классов технологии и астрономии высокотехнологичным оборудованием. В сельских школах края в прошлом году открылись 153 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». В 2020 году планируется создать еще 42 «Точки роста» в 32-х районах Кубани.

– Для системы образования края это можно сказать глобальное изменение в подходе к обучению школьников. В «Точках роста» по-новому будут обучать по таким предметам, как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Современную школу, о которой мы сегодня говорим, невозможно представить без введения новых дисциплин, новых подходов, – комментировал Вениамин Кондратьев создание центров.

А вот проект «Успех каждого ребенка» должен на 10% "подрастить" долю детей, занимающихся допобразованием, а также в четыре раза увеличить число онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию. На эти цели выделено 428,7 млн руб.

– Хорошим примером реализации этого проекта стал технопарк «Кванториум». Его уже посещает десятки детей, которые на базе его модулей развивают свои знания и творческие способности. За 4 года планируются создать четыре таких стационарных технопарка в городах с населением более 60 тысяч человек - Анапе, Новороссийске, Сочи и Армавире - и 10 мобильных для сельской местности, – рассказали в профильном министерстве.

Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает к концу 2022 года обеспечить подключением к сети «Интернет» 100 % образовательных организаций в Краснодарском крае со скоростью не менее 100 Мб/c — в городах, а также 50 Мб/c — в сельской местности. Специалисты краевого минобра сообщают, что уже сейчас благодаря этому проекту доступ в интернет получили 311 образовательных и профессиональных образовательных организаций в регионе.

К началу учебного года по инициативе губернатора в Сочи откроется центр цифрового образования детей "IT-куб". Еще 2 центра "IT-куб" планируются к открытию в 2021-2022 годах.

Так же в этом году краевые власти планирует обновить материально-техническую базу в 102 образовательных организациях края и в 2021 еще в 117 организациях.

В Краснодарском крае появится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов. Создание центра – часть проекта «Учитель будущего». Особое внимание будет уделено педагогам в возрасте до 35 лет, 70% из них будут вовлечены в различные формы поддержки.

А вот проект "Молодые профессионалы" призван поддерживать студентов Кубани, модернизировать материально- техническую базу колледжей и техникумов. Краснодарский край – активный участник движения WorldSkills. В 2019 году в его региональном этапе приняли участие уже 500 студентов учреждений, тогда как четыре года назад край начинал с нескольких человек.

В колледжах и техникумах Кубани было открыто 12 современных лабораторий и мастерских. В 5 учреждениях они оснащены материально-технической базой по компетенции «Повар», 7 мастерских оборудованы по компетенции «Сварщик». В этом году появятся еще 18 мастерских.

Задач еще много, но темпы их решения говорят о том, что все, что задумано, удастся реализовать к 2024 году.