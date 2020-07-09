Где пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году, объявили в УЕФА

Исполком УЕФА в четверг, 9 июля, прояснил дальнейшую судьбу второго по престижности клубного турнира Европы. Дело в том, что до паузы из-за коронавируса не были сыграны шесть матчей плей-офф Лиги Европы. И теперь вот было принято решение - все эти поединки пройдут на полях их номинальных хозяев там, где позволяет эпид.обстановка.

Итак, ответные поединки пройдут на полях хозяев в следующих противостояниях:

"Шахтер" - "Вольфсбург" (2:1)

"Байер" - "Рейнджерс" (3:1)

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1)

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (5:0)

"Базель" - "Айнтрахт" (3:0)

"Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1).

При этом, в двух случаях будет сыгран один матч, но на территории Германии:

"Хетафе" - "Интер"

"Рома" - "Севилья".

Вплоть до особых указаний все оставшиеся поединки плей-офф Лиги Европы будут проходить без зрителей. Поскольку в УЕФА приоритетом объявлено здоровье людей. А все, кто будут находиться на стадионах, будут соблюдать меры предосторожности.

Ранее уже было объявлено, что решающие поединки плей-офф Лиги Европы состоятся на территории Германии. В том числе и финальный поединок в Кельне 21 августа.\

СПРАВКА "КП"

Расписание плей-офф Лиги Европы

5-6 августа: 1/8 финала (ответные матчи на полях номинальных хозяев, два противостояния из одного матча в Германии)

10-11 августа: четвертьфиналы (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен)

16-17 августа: полуфиналы (Германия, стадионы назовут позже)

21 августа: финал (Кельн)