2020-07-10T02:42:16+03:00
Звезды

Татьяна Брухунова – о браке с Петросяном: «Меня пугает фраза: «Вы две половинки!»

Молодая жена юмориста рассказала, какой она видит свою семейную жизнь
Ирина СУХАНОВА
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Евгений Петросян счастлив с молодой женой Татьяной Брухуновой.Евгений Петросян счастлив с молодой женой Татьяной Брухуновой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в декабре прошлого года, но лишь недавно супруги перестали скрывать семейные отношения. Молодожены по-прежнему не делятся с поклонниками подробностями личной жизни. И 74-летний Евгений Ваганович, и его 31-летняя возлюбленная считают, что счастье любит тишину. Но это не значит, что Татьяну не волнуют вопросы семьи и брака: избранница Петросяна охотно обсуждает в Инстаграме тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Брухунова уверена: чтобы быть счастливой, ей необходимо чувствовать себя самостоятельной и полностью реализовавшейся. Ее пугает мысль о том, что она может стать лишь тенью своего знаменитого мужа. Свой последний пост в соцсети супруга юмориста посвятила проблеме независимости и самореализации в браке.

- Меня пугает фраза: «Вы две половинки»! Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный. Меня никогда не было «половину». Более того, я глубоко убеждена, что только два взрослых, сформировавшихся человека могут создать семью. Настоящую, где будут ценить и уважать друг друга, прислушиваться к мнению родителей, ценить их жизненный опыт, - считает жена Евгения Вагановича.

Татьяна уверена: всего в жизни она добилась сама, без помощи своего звездного мужа. И останавливаться на достигнутом Брухунова не собирается. Супруга сатирика подчеркивает: она не намерена становиться домохозяйкой, что предназначение – печься о счастье мужа. Татьяна считает, что у нее другая судьба.

- Тонкости семейной жизни стоит выяснять «на берегу» задолго до похода в ЗАГС, - написала Брухунова. - Я получила высшее образование, вкладываю в себя ежедневно и как же так все это нужно запереть в чулан, угомониться и сесть «на попу ровно» в четырех стенах? Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения». У меня другое предназначение!

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Татьяна уверена: муж ценит ее не только как хозяйку дома, но и как профессионала и красивую женщину.
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Татьяна уверена, что Евгений Ваганович как никто другой понимает ее тонкую душу и не станет требовать от нее того, чтобы она ломала себя и подстраивалась под него. Не называя имени Петросяна, его избранница намекает, что муж ценит ее не только как хозяйку дома, но и как профессионала и красивую женщину.

- Уж точно не собираюсь в угоду чьим-то (пусть даже Любимого человека) желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова, - заявила Татьяна. - Написала «любимого человека» и задумалась. А разве по-настоящему любящий будет тебя переформатировать? Зная, что это «шило в попе» на долго не удержать?! Уверена, нет! Он приложит максимум усилии , чтобы ты реализовалась не только как мать, но и как профессионал, как красивая женщина!

Напомним, ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Со Степаненко Петросян встречался до свадьбы почти шесть лет. Они познакомились в 1979 году, когда Елена после института пришла работать в Московский театр эстрады. Будущие супруги выступали вместе на сцене, так и начался их роман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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